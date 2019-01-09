Во Франции разбился истребитель: среди обломков пилотов не нашли

Утром 9 января с радаров исчез истребитель "Мираж". Позже его обломки нашли на востоке Франции. На его борту находились двое пилотов. Поиски последних продолжаются.

Об этом сообщает L'Est Republicain.

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Учитывая то, что пилоты на связь так и не вышли, Военно-воздушные силы Франции организовали поисково-спасательную операцию.

"Для поиска самолета и его экипажа были немедленно применены средства поиска и спасения", – отметили в сообщении.

#fildefense Dans la matinée du 9 janvier 2019, le contact radio/radar a été perdu avec un Mirage 2000 D de la @BA133_officiel

Les moyens de recherches et de secours ont été activés immédiatement pour retrouver l’appareil et son équipage pic.twitter.com/GKVIENFjFw — Armée de l'air (@Armee_de_lair) 9 січня 2019 р.

Истребитель пропал в гористой местности между департаментами Юра и Ду. Самолет вылетел с авиабазы Нанси-Очей.

Один из местных жителей рассказал, что слышал взрыв.

По неподтвержденной информации, спасатели уже обнаружили обломки воздушного судна и парашют, однако пилотов еще не обнаружили. К операции привлекли несколько вертолетов.



Во Франции разбился истребитель