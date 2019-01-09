Во Франции разбился истребитель: среди обломков пилотов не нашли
Утром 9 января с радаров исчез истребитель "Мираж". Позже его обломки нашли на востоке Франции. На его борту находились двое пилотов. Поиски последних продолжаются.
Об этом сообщает L'Est Republicain.
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Учитывая то, что пилоты на связь так и не вышли, Военно-воздушные силы Франции организовали поисково-спасательную операцию.
"Для поиска самолета и его экипажа были немедленно применены средства поиска и спасения", – отметили в сообщении.
Истребитель пропал в гористой местности между департаментами Юра и Ду. Самолет вылетел с авиабазы Нанси-Очей.
Один из местных жителей рассказал, что слышал взрыв.
По неподтвержденной информации, спасатели уже обнаружили обломки воздушного судна и парашют, однако пилотов еще не обнаружили. К операции привлекли несколько вертолетов.
Во Франции разбился истребитель