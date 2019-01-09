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      Во Франции разбился истребитель: среди обломков пилотов не нашли

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      Истребитель "Мираж"
      Истребитель "Мираж" / AFP

      Утром 9 января с радаров исчез истребитель "Мираж". Позже его обломки нашли на востоке Франции. На его борту находились двое пилотов. Поиски последних продолжаются.

      Об этом сообщает L'Est Republicain.

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      Учитывая то, что пилоты на связь так и не вышли, Военно-воздушные силы Франции организовали поисково-спасательную операцию.

      "Для поиска самолета и его экипажа были немедленно применены средства поиска и спасения", – отметили в сообщении.

      Истребитель пропал в гористой местности между департаментами Юра и Ду. Самолет вылетел с авиабазы Нанси-Очей.

      Один из местных жителей рассказал, что слышал взрыв.

      По неподтвержденной информации, спасатели уже обнаружили обломки воздушного судна и парашют, однако пилотов еще не обнаружили. К операции привлекли несколько вертолетов.


      Во Франции разбился истребитель

      Теги: авиация Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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