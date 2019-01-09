У Франції розбився винищувач: серед уламків пілотів не знайшли

Вранці 9 січня з радарів зник винищувач "Міраж". Пізніше його уламки знайшли на сході Франції. На його борту перебувало двоє пілотів. Пошуки останніх тривають.

Про це повідомляє L'Est Republicain.

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З огляду на те, що пілоти на зв'язок так і не вийшли, Військово-повітряні сили Франції організували пошуково-рятувальну операцію.

"Для пошуку літака та його екіпажу були негайно застосовані засоби пошуку та порятунку", – зазначили у повідомленні.

#fildefense Dans la matinée du 9 janvier 2019, le contact radio/radar a été perdu avec un Mirage 2000 D de la @BA133_officiel

Les moyens de recherches et de secours ont été activés immédiatement pour retrouver l’appareil et son équipage pic.twitter.com/GKVIENFjFw — Armée de l'air (@Armee_de_lair) 9 січня 2019 р.

Винищувач пропав у гористій місцевості між департаментами Юра і Ду. Літак вилетів з авіабази Нансі-Очей.

Один з місцевих жителів розповів виданню, що чув вибух.

За непідтвердженою інформацією, рятувальники вже знайшли уламки повітряного судна і парашут, проте самих пілотів ще не виявили. До операції залучили кілька гелікоптерів.



У Франції розбився винищувач