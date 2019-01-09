У Франції розбився винищувач: серед уламків пілотів не знайшли
Вранці 9 січня з радарів зник винищувач "Міраж". Пізніше його уламки знайшли на сході Франції. На його борту перебувало двоє пілотів. Пошуки останніх тривають.
Про це повідомляє L'Est Republicain.
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З огляду на те, що пілоти на зв'язок так і не вийшли, Військово-повітряні сили Франції організували пошуково-рятувальну операцію.
"Для пошуку літака та його екіпажу були негайно застосовані засоби пошуку та порятунку", – зазначили у повідомленні.
Винищувач пропав у гористій місцевості між департаментами Юра і Ду. Літак вилетів з авіабази Нансі-Очей.
Один з місцевих жителів розповів виданню, що чув вибух.
За непідтвердженою інформацією, рятувальники вже знайшли уламки повітряного судна і парашут, проте самих пілотів ще не виявили. До операції залучили кілька гелікоптерів.
У Франції розбився винищувач