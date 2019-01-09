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      У Франції розбився винищувач: серед уламків пілотів не знайшли

      1949 Читать новость на русском
      Винищувач "Міраж"
      Винищувач "Міраж" / AFP

      Вранці 9 січня з радарів зник винищувач "Міраж". Пізніше його уламки знайшли на сході Франції. На його борту перебувало двоє пілотів. Пошуки останніх тривають.

      Про це повідомляє L'Est Republicain.

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      З огляду на те, що пілоти на зв'язок так і не вийшли, Військово-повітряні сили Франції організували пошуково-рятувальну операцію. 

      "Для пошуку літака та його екіпажу були негайно застосовані засоби пошуку та порятунку", – зазначили у повідомленні. 

      Винищувач пропав у гористій місцевості між департаментами Юра і Ду. Літак вилетів з авіабази Нансі-Очей.

      Один з місцевих жителів розповів виданню, що чув вибух.

      За непідтвердженою інформацією, рятувальники вже знайшли уламки повітряного судна і парашут, проте самих пілотів ще не виявили. До операції залучили кілька гелікоптерів. 


      У Франції розбився винищувач

      Теги: Новини Франції авіація
      Джерело: 24 Канал
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