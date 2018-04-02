Во Франции сошла лавина: есть жертвы
В результате схода лавины во французских Альпах погиб человек, еще трое пострадали.
Об этом пишет "Интерфакс".
Лавина сошла в районе горнолыжного курорта Шамони в понедельник, 2 апреля.
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Сейчас спасатели ведут поисковые работы и не исключают, что под снегом еще могут находиться люди.
С начала года во французских Альпах под лавинами погибли 10 человек.
Источник: 24 Канал
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