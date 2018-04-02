У Франції зійшла лавина: є жертви
В результаті сходження лавини у французьких Альпах загинула людина, ще троє осіб постраждали.
Про це пише "Інтерфакс".
Лавина зійшла в районі гірськолижного курорту Шамоні у понеділок, 2 квітня.
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Наразі рятувальники ведуть пошукові роботи і не виключають, що під снігом ще можуть перебувати люди
З початку року у французьких Альпах під лавинами загинули 10 людей.
Джерело: 24 Канал
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