Во Франции в ходе столкновений молодежь забросала полицейских "коктейлями Молотова"

Причиной столкновения молодых людей с правоохранителями стала гибель парня, которого застрелил полицейский во время проверки автомобиля.

Об этом сообщает DW.

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Отмечается, что столкновения между полицией и молодыми людьми произошли во французском городе Нанте вечером, 3 июля. Группа молодежи забросала полицейских "коктейлями Молотова". В ходе столкновений сгорело несколько автомобилей. Представители прокуратуры заявили, что ситуация, которая сложилась в районе города очень беспокойная и неупорядоченная. Сейчас ожидается прибытие дополнительных сил полиции для урегулирования конфликта.

Вечером, 3 июля, молодой человек, находившийся за рулем автомобиля, отказался выполнять законные требования полицейских и специально направил машину в сторону патрульных. Сотрудник полиции открыл огонь на поражение и смертельно ранил злоумышленника в сонную артерию, от чего тот скончался в больнице,

– говорится в сообщении.

В полиции начали расследование с целью прояснить все факты и выявить при каких именно обстоятельствах полицейский применил оружие и были ли его действия правомерными.