07:06
4 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
23°C 13°C
  • четвер
    25°C 15°C
  • п'ятниця
    26°C 18°C
  • субота
    24°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ненажерливі фанати Росії. День побєди
Вєсті Кремля
22:58, 3 липня
Вєсті.UA. Нові фантазії Омеляна. Шевченкові дні
Вєсті.UA
19:41, 3 липня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

У Франції в ході сутичок молодь закидала поліцейських "коктейлями Молотова"

299 Читать новость на русском
У Франції сталися сутички між поліцією та молодими людьми
У Франції сталися сутички між поліцією та молодими людьми / Фото з відкритих джерел

Причиною зіткнення молодих людей з правоохоронцями стала загибель хлопця, якого застрелив поліцейський під час перевірки автомобіля.

Про це повідомляє DW.

Читайте також: Паризький спайдермен, який врятував дитину, став пожежником

Зазначається, що сутички між поліцією та молодими людьми відбулися у французькому місті Нанте ввечері, 3 липня. Група молоді закидала поліцейських "коктейлями Молотова". В ході сутичок згоріло кілька автомобілів. Представники прокуратури заявили, що ситуація, яка склалася в районі міста є дуже неспокійною та невпорядкованою. Наразі очікується прибуття додаткових сил поліції для врегулювання конфлікту.

Ввечері, 3 липня, молодий чоловік, який знаходився за кермом автомобіля, відмовився виконувати законні вимоги правоохоронців та спеціально спрямував автівку в бік патрульних. Поліцейський відкрив вогонь на ураження та смертельно поранив зловмисника у сонну артерію, від чого той помер у лікарні,
– йдеться у повідомленні.

У поліції почали розслідування з метою прояснити всі факти та виявити за яких саме обставин поліцейський застосував зброю і чи були його дії правомірними.

 

Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Путін боїться введення миротворців на Донбас": у Меджлісі назвали причину
сьогодні, 00:56 "Путін боїться введення миротворців на Донбас": у Меджлісі назвали причину
2736
У Німеччині назріває конфлікт через будівництво "Північного потоку-2"
3 липня, 23:43 У Німеччині назріває конфлікт через будівництво "Північного потоку-2"
3980
У Криму окупанти розпродали українські санаторії
3 липня, 22:57 У Криму окупанти розпродали українські санаторії
959
Головні новини 3 липня: Отруєння дітей, Янукович на футболі та домовленості Порошенка в Сербії
3 липня, 22:14 Головні новини 3 липня: Отруєння дітей, Янукович на футболі та домовленості Порошенка в Сербії
4575
Как обеспечить творцам достойную жизнь, или Проект будущего экономики социальной сферы
3 липня, 22:05 Как обеспечить творцам достойную жизнь, или Проект будущего экономики социальной сферы
Андрій Доценко 261
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук