У Франції в ході сутичок молодь закидала поліцейських "коктейлями Молотова"

Причиною зіткнення молодих людей з правоохоронцями стала загибель хлопця, якого застрелив поліцейський під час перевірки автомобіля.

Про це повідомляє DW.

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Зазначається, що сутички між поліцією та молодими людьми відбулися у французькому місті Нанте ввечері, 3 липня. Група молоді закидала поліцейських "коктейлями Молотова". В ході сутичок згоріло кілька автомобілів. Представники прокуратури заявили, що ситуація, яка склалася в районі міста є дуже неспокійною та невпорядкованою. Наразі очікується прибуття додаткових сил поліції для врегулювання конфлікту.

Ввечері, 3 липня, молодий чоловік, який знаходився за кермом автомобіля, відмовився виконувати законні вимоги правоохоронців та спеціально спрямував автівку в бік патрульних. Поліцейський відкрив вогонь на ураження та смертельно поранив зловмисника у сонну артерію, від чого той помер у лікарні,

– йдеться у повідомленні.

У поліції почали розслідування з метою прояснити всі факти та виявити за яких саме обставин поліцейський застосував зброю і чи були його дії правомірними.