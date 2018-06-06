Во Франции в зернохранилище прогремел взрыв: есть раненые
Близ французского города Страсбург в зернохранилище прогремел взрыв. Сообщается, что четыре человека получили ранения.
Об этом пишет Europe.
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Взрыв произошел 6 июня в 9:30 часов, в портовой зоне Страсбурга, на берегу Рейна. Всего в момент инцидента рядом с объектом находились 11 человек. На место происшествия отправились 70 пожарных.
В соцсетях очевидцы публикуют фото взрыва.
Источник: 24 Канал
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