Во Франции в зернохранилище прогремел взрыв: есть раненые

Близ французского города Страсбург в зернохранилище прогремел взрыв. Сообщается, что четыре человека получили ранения.

Об этом пишет Europe.

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Взрыв произошел 6 июня в 9:30 часов, в портовой зоне Страсбурга, на берегу Рейна. Всего в момент инцидента рядом с объектом находились 11 человек. На место происшествия отправились 70 пожарных.



В соцсетях очевидцы публикуют фото взрыва.

#Strasbourg explosion vers l'aérodrôme il y a 5min ?

C'est exactement la direction, et l'aérodrôme est à environ 1km de chez moi pic.twitter.com/EYWcL5350q — François Klingler (@fklingler) 6 червня 2018 р.