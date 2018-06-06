У Франції в зерносховищі пролунав вибух: є поранені
Неподалік французького міста Страсбург у зерносховищі пролунав вибух. Повідомляється, що четверо людей поранено.
Про це пише Europe.
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Вибух стався 6 червня о 9:30 годині, в портовій зоні Страсбурга, на березі Рейну. Всього в момент інциденту поряд з об’єктом перебували 11 людей. На місце події вирушили 70 пожежних.
У соцмережах очевидці публікують фото вибуху.
Джерело: 24 Канал
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