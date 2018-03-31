Во Франции водитель авто попытался протаранить группу людей
На востоке Франции мужчина за рулем автомобиля попытался въехать в группу людей. При этом 34-летний водитель назвал себя террористом.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на радиостанцию "Франс-энфо".
Инцидент произошел в Вийеорбане вблизи Леона после фестиваля электронной музыки Reperkusound.
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Отмечается, что водитель разогнался на автомобиле и прокричал: "Я – террорист". Впоследствии мужчину задержали сотрудники полиции.
Также сообщается, что человек, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате инцидента никто не пострадал.
Источник: 24 Канал
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