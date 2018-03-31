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Во Франции водитель авто попытался протаранить группу людей

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Во Франции полиция задержала водителя, который попытался наехать на людей
Во Франции полиция задержала водителя, который попытался наехать на людей / Фото из открытых источников

На востоке Франции мужчина за рулем автомобиля попытался въехать в группу людей. При этом 34-летний водитель назвал себя террористом.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на радиостанцию "Франс-энфо".

Инцидент произошел в Вийеорбане вблизи Леона после фестиваля электронной музыки Reperkusound.

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Отмечается, что водитель разогнался на автомобиле и прокричал: "Я – террорист". Впоследствии мужчину задержали сотрудники полиции.

Также сообщается, что человек, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате инцидента никто не пострадал.

Теги: Аварии и ДТП Новости Франции
Источник: 24 Канал
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