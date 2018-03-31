У Франції водій авто спробував протаранити групу людей
На сході Франції чоловік за кермом автомобіля спробував в’їхати у групу людей. При цьому 34-річний водій назвав себе терористом.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на радіостанцію "Франс-енфо".
Інцидент трапився у Віййорбане поблизу Леона після фестивалю електронної музики Reperkusound.
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Зазначається, що водій розігнався на автомобілі і прокричав: "Я – терорист". Згодом чоловіка затримали працівники поліції.
Також повідомляється, що чоловік, ймовірно, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Джерело: 24 Канал
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