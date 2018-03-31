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У Франції водій авто спробував протаранити групу людей

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У Франції поліція затримала водія, який спробував наїхати на людей
У Франції поліція затримала водія, який спробував наїхати на людей / Фото з вільних мереж

На сході Франції чоловік за кермом автомобіля спробував в’їхати у групу людей. При цьому 34-річний водій назвав себе терористом.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на радіостанцію "Франс-енфо".

Інцидент трапився у Віййорбане поблизу Леона після фестивалю електронної музики Reperkusound.

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Зазначається, що водій розігнався на автомобілі і прокричав: "Я – терорист". Згодом чоловіка затримали працівники поліції.

Також повідомляється, що чоловік, ймовірно, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Теги: Аварії та ДТП Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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