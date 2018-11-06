Во Франции задержали группу лиц, которые хотели убить Макрона
Французская полиция задержала шесть человек, которые планировали нападение на президента Эммануэля Макрона.
Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.
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Отмечается, что задержанные придерживались радикальных и ультраправых взглядов. Спецоперацию, в ходе которой были задержаны злоумышленники, проводили сотрудники Главного управления внутренней безопасности.
Задержание проводились в департаментах Изер, Иль и Вилен и Мозель. Спецоперация стала результатом расследования угроз в адрес президента.
Другие подробности устанавливаются.
Источник: 24 Канал
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