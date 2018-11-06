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      Во Франции задержали группу лиц, которые хотели убить Макрона

      92 Читати новину українською
      Во Франции задержали радикалов, которые планировали покушение на Макрона
      Во Франции задержали радикалов, которые планировали покушение на Макрона / https://112.ua

      Французская полиция задержала шесть человек, которые планировали нападение на президента Эммануэля Макрона.

      Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.

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      Отмечается, что задержанные придерживались радикальных и ультраправых взглядов. Спецоперацию, в ходе которой были задержаны злоумышленники, проводили сотрудники Главного управления внутренней безопасности.

      Задержание проводились в департаментах Изер, Иль и Вилен и Мозель. Спецоперация стала результатом расследования угроз в адрес президента.

      Другие подробности устанавливаются.

      Теги: Новости политики Эммануэль Макрон Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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