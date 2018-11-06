У Франції затримали групу осіб, які хотіли вбити Макрона
Французька поліція затримала шістьох осіб, які планували напад на президента Еммануеля Макрона.
Про це повідомляє французький телеканал BFM TV.
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Зазначається, що затримані дотримувалися радикальних та ультраправих поглядів. Спецоперацію, в ході якої були затримані зловмисники, проводили співробітники Головного управління внутрішньої безпеки.
Затримання проводилися в департаментах Ізер, Іль і Вілен і Мозель. Спецоперація стала результатом розслідування погроз на адресу президента.
Інші подробиці встановлюються.
Джерело: 24 Канал
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