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      У Франції затримали групу осіб, які хотіли вбити Макрона

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      У Франції затримали радикалів, які планували замах на Макрона
      У Франції затримали радикалів, які планували замах на Макрона / https://112.ua

      Французька поліція затримала шістьох осіб, які планували напад на президента Еммануеля Макрона.

      Про це повідомляє французький телеканал BFM TV.

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      Зазначається, що затримані дотримувалися радикальних та ультраправих поглядів. Спецоперацію, в ході якої були затримані зловмисники, проводили співробітники Головного управління внутрішньої безпеки.

      Затримання проводилися в департаментах Ізер, Іль і Вілен і Мозель. Спецоперація стала результатом розслідування погроз на адресу президента.

      Інші подробиці встановлюються.

       

      Теги: Новини політики Новини Франції Еммануель Макрон
      Джерело: 24 Канал
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