Во Франции женщина облила соляной кислотой посетителей кафе: есть пострадавшие
Во французском Марселе бездомная женщина облила соляной кислотой посетителей кафе. В результате инцидента пострадали шесть человек.
Об этом сообщило издание Leparisien.
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Отмечается, что инцидент произошел около 18 часов по местному времени в субботу, 17 ноября. Женщина подошла к кафе и бросила в посетителей на веранде бутылку соляной кислоты. Шесть человек получили легкие травмы. Их доставили в больницу в целях предосторожности.
Полиция задержала женщину. Сейчас ее мотивы установить не удалось. Бездомную, что напала на посетителей кафе, знают в этом районе города. Ранее у нее были замечены проблемы с психикой.
Источник: 24
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