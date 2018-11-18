У Франції жінка облила соляною кислотою відвідувачів кафе: є постраждалі
У французькому Марселі бездомна жінка облила соляною кислотою відвідувачів кафе. Внаслідок інциденту постраждали шестеро людей.
Про це повідомило видання Leparisien.
Читайте також: Стрілянина на півночі Лондона: постраждали три людини
Зазначається, що інцидент стався близько 18 години за місцевим часом у суботу, 17 листопада. Жінка підійшла до кафе і кинула в відвідувачів на веранді пляшку соляної кислоти. Шестеро людей отримали легкі травми. Їх доставили в лікарню в цілях обережності.
Поліція затримала жінку. Наразі її мотиви встановити не вдалося. Бездомну, що напала на відвідувачів кафе, знають в цьому районі міста. Раніше у неї були помічені проблеми з психікою.
Джерело: 24
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
В Індії зафіксували аномальну спеку, є жертви25 травня 2015 , 21:43
Коли на Місяці існувала атмосфера: вчені провели дослідження9 жовтня 2017 , 12:16
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00