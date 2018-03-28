12:36
28 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
2°C -2°C
  • четверг
    2°C -2°C
  • пятница
    5°C -5°C
  • суббота
    7°C -6°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ярость высланных дипломатов. Опасная Красная Шапочка
Вєсті Кремля
21:40, 27 марта
Вести.UA. Промежуточная должность Парасюка. Конкурс не для слабонервных
Вєсті.UA
20:35, 27 марта
ЦРУ
09:30, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Криминальные новости
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Во Франковской области мать молотком забила до смерти шестилетнюю дочь

432 Читати новину українською
На Ивано-Франковщине мать молотком забила до смерти шестилетнюю дочь
На Ивано-Франковщине мать молотком забила до смерти шестилетнюю дочь / Иллюстративное фото

Трагедия произошла в ночь на 28 марта в селе Вербовец Косовского района Ивано-Франковской области. 31-летняя женщина молотком забила до смерти свою шестилетнюю дочь.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Читайте также: Во Франковской области малышей в детском саду кормили испорченными продуктами с фекалиями мышей: видео

Сообщается, что женщина страдает психическими расстройствами, даже проходила лечение в Винницкой области. Жила с дочерью сама, поскольку муж находится на заработках.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на лишение жизни своей малолетней дочери, действуя умышленно, взяла в руки молоток, которым нанесла серию ударов по жизненно важному участку тела – голове, чем вызвала у ребенка телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, перелома костей свода черепа, от которых последняя скончалась на месте происшествия,
– сообщают в полиции.

После убийства женщина пришла к соседям и рассказала, что совершила. Они вызвали полицию.

Заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин подтвердил информацию о жестоком убийстве.

"Сегодня ночью в Ивано-Франковской области произошла трагедия. Родная, молодая женщина убила ночью свою шестилетнюю дочь." Можно ли было предотвратить трагедию?"– этот вопрос я постоянно задаю себе, читая подобные сообщения. Видимо, семья нуждалась в посторонней помощи, пожалуй, если бы соседи обратились с такой информацией в полицию и соцслужбы, то возможно, ребенок бы остался живым ", – написал он.

Теги: Новости Ивано-Франковска Полиция Криминальные новости
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук