Во Франковской области мать молотком забила до смерти шестилетнюю дочь

Трагедия произошла в ночь на 28 марта в селе Вербовец Косовского района Ивано-Франковской области. 31-летняя женщина молотком забила до смерти свою шестилетнюю дочь.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Сообщается, что женщина страдает психическими расстройствами, даже проходила лечение в Винницкой области. Жила с дочерью сама, поскольку муж находится на заработках.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на лишение жизни своей малолетней дочери, действуя умышленно, взяла в руки молоток, которым нанесла серию ударов по жизненно важному участку тела – голове, чем вызвала у ребенка телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, перелома костей свода черепа, от которых последняя скончалась на месте происшествия,

– сообщают в полиции.

После убийства женщина пришла к соседям и рассказала, что совершила. Они вызвали полицию.

Заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин подтвердил информацию о жестоком убийстве.

"Сегодня ночью в Ивано-Франковской области произошла трагедия. Родная, молодая женщина убила ночью свою шестилетнюю дочь." Можно ли было предотвратить трагедию?"– этот вопрос я постоянно задаю себе, читая подобные сообщения. Видимо, семья нуждалась в посторонней помощи, пожалуй, если бы соседи обратились с такой информацией в полицию и соцслужбы, то возможно, ребенок бы остался живым ", – написал он.