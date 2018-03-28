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На Франківщині мати молотком забила до смерті шестирічну доньку

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На Івано-Франківщині мати молотком забила до смерті шестирічну доньку
На Івано-Франківщині мати молотком забила до смерті шестирічну доньку / ілюстративне фото

Трагедія сталася в ніч на 28 березня у селі Вербовець Косівського району Івано-Франківської області. 31-річна жінка молотком забила до смерті свою шестирічну доньку.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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Повідомляється, що жінка хворіє психічними розладами, навіть проходила лікування на Вінниччині. Жила з донькою сама, оскільки чоловік працює на заробітках.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на позбавлення життя своєї малолітньої доньки, діючи умисно, взяла до рук молоток, яким нанесла серію ударів по життєво важливій ділянці тіла – голові, чим спричинила дитині тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми перелому кісток склепіння черепа, від яких остання померла на місці події,
– повідомляють у поліції.

Після вбивства жінка прийшла до сусідів і розповіла, що скоїла. Вони викликали поліцію.

Заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін підтвердив іноформацію про жорстоке вбивство.

"Сьогодні вночі в Івано-Франківській області трапилась трагедія. Рідна мати, молода жіночка, вбила вночі свою шестирічну доньку. "Чи можна було запобігти трагедії?" – це питання я постійно задаю собі, читаючи подібні повідомлення. Мабуть, родина потребувала сторонньої допомоги, мабуть, якщо би сусіди звернулися з такою інформацію до поліції та соцслужб, то можливо, дитина би залишилися живою", – написав він.

Теги: Новини Івано-Франківська Кримінальні новини Поліція
Джерело: 24 Канал
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