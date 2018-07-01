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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Во Львове канадские военные раздают панкейки под открытым небом

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Во Львове канадские военные раздают панкейки под открытым небом
/ Screenshot

Завтрак с блинами от Посольства Канады и канадских военных. Так во Львове начали дни Канады в Украине. Впервые ежегодное празднование устроили не в столице.

Об этом сообщает 24 канал.

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Блины, так называемые панкейки, пекут волонтеры сразу на площади Рынок. А раздают их всем желающим канадские военные. Они находятся во Львовской области с учебной миссией на Яворивском полигоне.

Изюминка блинов – кленовый сироп, который является символом Канады. Изготавливают его из сока сахарного, красного или черного клена. А блины из муки, молока и яиц. Впрочем блины не единственное, чем сейчас развлекать львовян.

Нашим национальным спортом хоккеем, военными, которые подают блины. Наши военные для того здесь, чтобы помогать не только учениями, но и блинами,
– отметил посол Канады в Украине Роман Ващук.

Теги: Новости Украины Канада Новости Львова
Источник: 24 канал
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