Во Львове под асфальтом нашли еврейские надгробия: видео находок

Память под асфальтом: во Львове ремонтники под дорожным полотном обнаружили еврейские надгробия – мацевы. Волонтеры начали их доставать. Сейчас ремонтные работы на улице прекратили.

На улице Барвинок во Львове длился ремонт, пока коммунальщики не сняли слой асфальта. Тогда и обнаружили еврейские надгробия. Находка не удивила жителей соседних домов. В прошлом году здесь откопали 12 плит, а впервые на них наткнулись 10 лет назад.

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Откопали два десятка надгробий. На них отчетливо сохранились изображения подсвечников, звезд Давида и надписей на польском и на идиш. По мнению волонтеров, еще не меньше сотни надгробий спрятаны под асфальтовым полотном. Вероятно, могильными плитами покрыта вся улица.

Сложно потому, что там слой асфальта, затем снизу глина. Надо осторожно вытаскивать, ведь часть плит крошится,

– подчеркнул руководитель организации Хесед Арье Александр Назар.

Ямочный ремонт на улице приостановили.Все изъятые надгробия должны вернуть на Яновское кладбище на еврейские участки, откуда их и забрали немцы в 1940-х годах. Рядом дислоцировалась немецкая военная часть. И оккупационная власть вымостила дорогу из надгробий уничтоженного кладбища. Советская же власть продолжила дело и залила плиты асфальтом.

Обнаруженные надгробия во время ремонта дороги

Во Львове немало улиц, вымощенных мацевами. В частности, известно, что еврейские надгробия лежат под асфальтом на территории гаражей учебно-курсового комбината и во дворе музея "Тюрьма на Лонцкого".