В компании подчеркивают, что деятельность ведется исключительно в рамках действующих договоров и в соответствии с требованиями и процедурами, установленных законодательством, информирует 24 Канал со ссылкой на Telegraf.

Мы всегда стремились минимизировать нашу публичную коммуникацию, учитывая чувствительность темы оборонных закупок. Потому что без своевременных и бесперебойных поставок украинские военные рискуют остаться без критически важного вооружения, а распространение безосновательных обвинений негативно отражается на своевременности поставок товаров оборонного назначения для нужд Сил обороны Украины,

– отмечает Каролина Сюдила, пресс-секретарь Lechmar.

Компания также обращает внимание, что данные по объемам поставленного вооружения и боеприпасов относятся к категории информации с ограниченным доступом. Распространение такой информации может представлять угрозу для национальной безопасности. PHU Lechmar продолжает сотрудничество с ГПСУ в рамках утвержденных процедур, что гарантирует надлежащий уровень безопасности и прозрачности.

"Мы понимаем высокий общественный интерес к эффективности использования средств. Но в условиях войны особенно важно учитывать информацию, распространяемую в медиа, – ведь подобные темы активно использует Россия для создания недоверия и дестабилизации. Наша общая задача – выполнять поставки вовремя и не предоставлять стране-агрессору лишней информации", – добавила Сюдила.