Во Львове проходит марш "Нет капитуляции!": фото и видео

Во Львове активисты вышли с протестом к Дню защитников Украины. Своими требованиями участники акции высказывают протест против формулы Штайнмайера и капитуляции в войне против России.

Участники акции прошлись через сквер "На валах", что возле здания Львовской областной государственной администрации, к памятнику Ивану Франко, который расположен напротив Львовского национального университета имени Ивана Фанко, сообщил корреспондент 24 канала.

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По дороге участники марша выкрикивали патриотические лозунги об Украине и украинских защитниках, а также призвали власть отказаться от капитуляции против России.

Перед колонной активисты несли большой баннер "Слава защитникам – нет капитуляции!". По дороге в парк имени Франко вместе с протестующих шли сотрудники полиции.

В конечном пункте запланирован концерт-поздравление для украинских защитников, который начался сразу же после того, как колонна подошла к памятнику Франко.

Марш "Нет капитуляции" во Львове: смотрите видео

Протест против капитуляции во Львове: смотрите фото