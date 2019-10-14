13:24
14 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДАНЬ ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ТАЙФУН ХАГИБИС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Черная полоса Минобороны РФ. Путин взялся за мячики
      Вєсті Кремля
      20:14, 12 октября
      Вести.UA. Жир: Жена Януковича вселилась в Богдана? Порошенко "превращается" в Ленина
      Вєсті.UA
      18:58, 12 октября
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, 11 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДАНЬ ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ТАЙФУН ХАГИБИС

      Во Львове проходит марш "Нет капитуляции!": фото и видео

      79 Читати новину українською
      Во Львове активисты протестовали против капитуляции
      Во Львове активисты протестовали против капитуляции / 24 канал

      Во Львове активисты вышли с протестом к Дню защитников Украины. Своими требованиями участники акции высказывают протест против формулы Штайнмайера и капитуляции в войне против России.

      Участники акции прошлись через сквер "На валах", что возле здания Львовской областной государственной администрации, к памятнику Ивану Франко, который расположен напротив Львовского национального университета имени Ивана Фанко, сообщил корреспондент 24 канала.

      Читайте также: День защитника Украины-2019: программа мероприятий в Киеве и других городах

      По дороге участники марша выкрикивали патриотические лозунги об Украине и украинских защитниках, а также призвали власть отказаться от капитуляции против России.

      Перед колонной активисты несли большой баннер "Слава защитникам – нет капитуляции!". По дороге в парк имени Франко вместе с протестующих шли сотрудники полиции.

      В конечном пункте запланирован концерт-поздравление для украинских защитников, который начался сразу же после того, как колонна подошла к памятнику Франко.

      Марш "Нет капитуляции" во Львове: смотрите видео

      Протест против капитуляции во Львове: смотрите фото

       

      blog_ava
      14 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      4019
      Автор: Василий Денисюк, Андрей Костюк
      Теги: Новости политики Война на Донбассе Новости Украины Дань защитника Украины Новости Львова Формула Штайнмайера
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вышиванка для Зеленского: почему протестующие хотят перевоспитать президента, – Дубинянский
      сегодня , 12:03 Вышиванка для Зеленского: почему протестующие хотят перевоспитать президента, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 2636
      14 октября: почему День защитника слишком раздражает весь "русский мир"
      сегодня , 11:01 14 октября: почему День защитника слишком раздражает весь "русский мир"
      Євгенія Мазур 2
      Супрун: імунітет не можна посилити пігулкою
      сегодня , 08:40 Супрун: імунітет не можна посилити пігулкою
      Блог Соцмережі 943
      Войско Украины. История могла быть другой
      сегодня , 08:02 Войско Украины. История могла быть другой
      Вероніка Климська 1661
      Почему Украина идет на уступки и можно ли отказаться от минских договоренностей: мнение эксперта
      сегодня , 07:47 Почему Украина идет на уступки и можно ли отказаться от минских договоренностей: мнение эксперта
      Ірина Поліщук 602
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук