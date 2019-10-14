В Офисе Президента объяснили, почему Богдан называл участников акций на Майдане "проплаченными"

В своей заметке в соцсети глава Офиса Президента Андрей Богдан не имел в виду, что все участники акции "Нет капитуляции" получали деньги за это деньги.

О проплаченности всех участников никто не заявлял, так ситуацию прокомментировал заместитель председателя ОПУ Юрий Костюк, пишет "Громадьске".

Новые протесты: В Киеве проходит марш ветеранов войны "Нет капитуляции!"– фото и видео

Сообщение, которое вызвало волну возмущения, Андрей Богдан написал 6 октября. Тогда же в Киеве и ряде других мест происходили акции "Нет капитуляции". Богдан показал переписку о якобы подкупе участников акции.

Это был пост, в котором выкладывалась определенная переписка, где людей вроде собирали за деньги. Никто не говорил, что все люди, которые выходят проплаченными. Это важно просто понимать – никто такого заявления не делал,

– сказал Костюк.

На скриншотах непроверенной переписки, которая выглядит, как электронная, указываются "суммы" в 10 и 100 гривен. Протестующих такое заявление главы канцелярии президента возмутило. Они требуют отставки Богдана.

В "Слуге народа" считают, что подтверждение есть

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия утверждает ,что "факты проплаты" за протесты из-за формулы Штайнмайера действительно есть. Арахамия утверждает, что "его знакомым АТОвшникам предлагали по тысяче гривен за участие в митинге".

Такое заявление он сделал в интервью одному из изданий, но уже вскоре попропсил прощения у участников акций, которые "пришли по зову сердца". В то же время пообещал, что передаст в Главное управление Службы безопасности Украины данные о возможном подкупе участников.

Почему украинцы протестуют?

Представитель Украины в ТКГ 1 октября передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, утверждающее согласие государства с формулировками формулы Штайнмайера. Это раньше согласовали советники глав государств нормандского формата. Стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и в городе Золотом Луганской области.

Что предполагает формула Штайнмайера: