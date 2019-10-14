В Офисе Президента объяснили, почему Богдан называл участников акций на Майдане "проплаченными"
В своей заметке в соцсети глава Офиса Президента Андрей Богдан не имел в виду, что все участники акции "Нет капитуляции" получали деньги за это деньги.
О проплаченности всех участников никто не заявлял, так ситуацию прокомментировал заместитель председателя ОПУ Юрий Костюк, пишет "Громадьске".
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Сообщение, которое вызвало волну возмущения, Андрей Богдан написал 6 октября. Тогда же в Киеве и ряде других мест происходили акции "Нет капитуляции". Богдан показал переписку о якобы подкупе участников акции.
Это был пост, в котором выкладывалась определенная переписка, где людей вроде собирали за деньги. Никто не говорил, что все люди, которые выходят проплаченными. Это важно просто понимать – никто такого заявления не делал,
– сказал Костюк.
На скриншотах непроверенной переписки, которая выглядит, как электронная, указываются "суммы" в 10 и 100 гривен. Протестующих такое заявление главы канцелярии президента возмутило. Они требуют отставки Богдана.
В "Слуге народа" считают, что подтверждение есть
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия утверждает ,что "факты проплаты" за протесты из-за формулы Штайнмайера действительно есть. Арахамия утверждает, что "его знакомым АТОвшникам предлагали по тысяче гривен за участие в митинге".
Такое заявление он сделал в интервью одному из изданий, но уже вскоре попропсил прощения у участников акций, которые "пришли по зову сердца". В то же время пообещал, что передаст в Главное управление Службы безопасности Украины данные о возможном подкупе участников.
Почему украинцы протестуют?
Представитель Украины в ТКГ 1 октября передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, утверждающее согласие государства с формулировками формулы Штайнмайера. Это раньше согласовали советники глав государств нормандского формата. Стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и в городе Золотом Луганской области.
Что предполагает формула Штайнмайера:
- Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (об особом статусе Донбасса) начнет действовать на постоянной основе. Планируется разработать и одобрить новый соответствующий закон.
- Закон заработает, если в отдельных районах Донетчины и Луганщины состоятся выборы по украинскому законодательству. После выборов ОБСЕ должна опубликовать отчет, который будет свидетельствовать, что выборы прошли в соответствии со стандартами организации и международных стандартов демократических выборов.
- Выборы состоятся лишь при условии, что с территории ОРДЛО выйдут российские оккупационные силы, а захвачена часть украинско-российской границы будет передана под контроль Украины.