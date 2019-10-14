Арахамия собирается предоставить СБУ данные о фактах оплаты участия в акциях "Нет капитуляции"
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что передаст во вторник в Главное управление Службы безопасности Украины данные о возможном подкупе участников акций против капитуляции перед РФ.
Об этом Арахамия сообщил на своей фейсбук-странице в воскресенье вечером. Также он извинился перед участниками акций, которые протестуют против согласования "формулы Штайнмайера".
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Я хочу публично извиниться перед всеми участниками акции "Нет капитуляции", которые пришли туда по зову своего сердца и души. У меня не было намерения их обидеть, но получилось так, что я это сделал – за это я и приношу извинения. Все остальные информацию, которую я имею, передам во вторник в Управление Службы безопасности Украины,
– написал он.
Арахамия также отметил, что извиниться он решил после того, как получил открытое письмо журналиста Айдера Муждабаева, в котором тот заявлял, что на акциях против "капитуляции" нет ни одного проплаченного митингующего.
Накануне Арахамия в интервью изданию "Левый берег" заявил, что часть участников акций против "капитуляции" проплачена. Он отметил, что его знакомым АТОвцям вроде предлагали по тысяче гривен за участие в митинге.
Кто еще называл протесты проплаченными?
Андрей Богдан. Руководитель Офиса Президента 6 октября, в день очередной волны митингов, на своей странице в фейсбук опубликовал переписку неизвестных. Сообщения якобы демонстрируют, что за участие в акции "Нет капитуляции" предлагают деньги.
На скриншотах непроверенной переписки, которая выглядит, как электронная, указываются "суммы" в 10 и 100 гривен. Протестующих такое заявление главы канцелярии президента возмутило. Они требуют отставки Богдана – 14 октября анонсируют акции под Офисом президента.
Почему украинцы протестуют?Представитель Украины в ТКГ 1 октября передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, утверждающее согласие государства с формулировками формулы Штайнмайера. Это раньше согласовали советники глав государств нормандского формата. Стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и в городе Золотом Луганской области.
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Что предполагает формула Штайнмайера:
- Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (об особом статусе Донбасса) начнет действовать на постоянной основе. Планируется разработать и одобрить новый соответствующий закон.
- Закон заработает, если в отдельных районах Донетчины и Луганщины состоятся выборы по украинскому законодательству. После выборов ОБСЕ должна опубликовать отчет, который будет свидетельствовать, что выборы прошли в соответствии со стандартами организации и международных стандартов демократических выборов.
- Выборы состоятся лишь при условии, что с территории ОРДЛО выйдут российские оккупационные силы, а захваченная часть украинско-российской границы будет передана под контроль Украины.
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