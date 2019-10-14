Арахамия собирается предоставить СБУ данные о фактах оплаты участия в акциях "Нет капитуляции"

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что передаст во вторник в Главное управление Службы безопасности Украины данные о возможном подкупе участников акций против капитуляции перед РФ.

Об этом Арахамия сообщил на своей фейсбук-странице в воскресенье вечером. Также он извинился перед участниками акций, которые протестуют против согласования "формулы Штайнмайера".

Заявление президента: Я ничего этого не боюсь, – Зеленский о протестах через формулу Штайнмайера

Я хочу публично извиниться перед всеми участниками акции "Нет капитуляции", которые пришли туда по зову своего сердца и души. У меня не было намерения их обидеть, но получилось так, что я это сделал – за это я и приношу извинения. Все остальные информацию, которую я имею, передам во вторник в Управление Службы безопасности Украины,

– написал он.

Арахамия также отметил, что извиниться он решил после того, как получил открытое письмо журналиста Айдера Муждабаева, в котором тот заявлял, что на акциях против "капитуляции" нет ни одного проплаченного митингующего.

Накануне Арахамия в интервью изданию "Левый берег" заявил, что часть участников акций против "капитуляции" проплачена. Он отметил, что его знакомым АТОвцям вроде предлагали по тысяче гривен за участие в митинге.

Кто еще называл протесты проплаченными?

Андрей Богдан. Руководитель Офиса Президента 6 октября, в день очередной волны митингов, на своей странице в фейсбук опубликовал переписку неизвестных. Сообщения якобы демонстрируют, что за участие в акции "Нет капитуляции" предлагают деньги.

На скриншотах непроверенной переписки, которая выглядит, как электронная, указываются "суммы" в 10 и 100 гривен. Протестующих такое заявление главы канцелярии президента возмутило. Они требуют отставки Богдана – 14 октября анонсируют акции под Офисом президента.

Почему украинцы протестуют?Представитель Украины в ТКГ 1 октября передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, утверждающее согласие государства с формулировками формулы Штайнмайера. Это раньше согласовали советники глав государств нормандского формата. Стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и в городе Золотом Луганской области.

Читайте также: Успокоил ли президент тех, кто выходит протестовать

Что предполагает формула Штайнмайера: