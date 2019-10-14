07:27
14 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Черная полоса Минобороны РФ. Путин взялся за мячики
      Вєсті Кремля
      20:14, 12 октября
      Вести.UA. Жир: Жена Януковича вселилась в Богдана? Порошенко "превращается" в Ленина
      Вєсті.UA
      18:58, 12 октября
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, 11 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС

      Арахамия собирается предоставить СБУ данные о фактах оплаты участия в акциях "Нет капитуляции"

      81 Читати новину українською
      Давид Арахамия
      Давид Арахамия / file.liga.net/

      Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что передаст во вторник в Главное управление Службы безопасности Украины данные о возможном подкупе участников акций против капитуляции перед РФ.

      Об этом Арахамия сообщил на своей фейсбук-странице в воскресенье вечером. Также он извинился перед участниками акций, которые протестуют против согласования "формулы Штайнмайера".

      Заявление президента: Я ничего этого не боюсь, – Зеленский о протестах через формулу Штайнмайера

      Я хочу публично извиниться перед всеми участниками акции "Нет капитуляции", которые пришли туда по зову своего сердца и души. У меня не было намерения их обидеть, но получилось так, что я это сделал – за это я и приношу извинения. Все остальные информацию, которую я имею, передам во вторник в Управление Службы безопасности Украины,
      – написал он.

      Арахамия также отметил, что извиниться он решил после того, как получил открытое письмо журналиста Айдера Муждабаева, в котором тот заявлял, что на акциях против "капитуляции" нет ни одного проплаченного митингующего.

      Накануне Арахамия в интервью изданию "Левый берег" заявил, что часть участников акций против "капитуляции" проплачена. Он отметил, что его знакомым АТОвцям вроде предлагали по тысяче гривен за участие в митинге.

      Кто еще называл протесты проплаченными?

      Андрей Богдан. Руководитель Офиса Президента 6 октября, в день очередной волны митингов, на своей странице в фейсбук опубликовал переписку неизвестных. Сообщения якобы демонстрируют, что за участие в акции "Нет капитуляции" предлагают деньги.

      На скриншотах непроверенной переписки, которая выглядит, как электронная, указываются "суммы" в 10 и 100 гривен. Протестующих такое заявление главы канцелярии президента возмутило. Они требуют отставки Богдана – 14 октября анонсируют акции под Офисом президента.

      Почему украинцы протестуют?Представитель Украины в ТКГ 1 октября передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, утверждающее согласие государства с формулировками формулы Штайнмайера. Это раньше согласовали советники глав государств нормандского формата. Стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и в городе Золотом Луганской области.

      Читайте также: Успокоил ли президент тех, кто выходит протестовать

      Что предполагает формула Штайнмайера:

      • Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (об особом статусе Донбасса) начнет действовать на постоянной основе. Планируется разработать и одобрить новый соответствующий закон.
      • Закон заработает, если в отдельных районах Донетчины и Луганщины состоятся выборы по украинскому законодательству. После выборов ОБСЕ должна опубликовать отчет, который будет свидетельствовать, что выборы прошли в соответствии со стандартами организации и международных стандартов демократических выборов.
      • Выборы состоятся лишь при условии, что с территории ОРДЛО выйдут российские оккупационные силы, а захваченная часть украинско-российской границы будет передана под контроль Украины.
      blog_ava
      Кто такой Жозеф Плато и почему Google посвятил ему свой уникальный дудл
      сегодня
      1072
      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Протесты Формула Штайнмайера Давид Арахамия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас – фото и видео
      13 октября , 23:16 Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас – фото и видео
      Олесь Друкач 13869
      Главные новости 13 октября: победа Усика и скандальный визит Поклонской к Эрдогану
      13 октября , 22:10 Главные новости 13 октября: победа Усика и скандальный визит Поклонской к Эрдогану
      Емал Набі 566
      Всемогутній Ердоган, Трамп у багні та виключення Росії з ООН: блоги тижня
      13 октября , 22:00 Всемогутній Ердоган, Трамп у багні та виключення Росії з ООН: блоги тижня
      Блоги тижня 1771
      Вышиванка для Зеленского: почему протестующие хотят перевоспитать президента, – Дубинянский
      13 октября , 21:00 Вышиванка для Зеленского: почему протестующие хотят перевоспитать президента, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 1490
      Немає гідної зарплати, щоб йти на можливу смерть: ветаран АТО звернувся до влади
      13 октября , 20:30 Немає гідної зарплати, щоб йти на можливу смерть: ветаран АТО звернувся до влади
      Леонід Остальцев 369
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук