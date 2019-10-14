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      Арахамія збирається надати СБУ дані про факти проплати участі в акціях "Ні капітуляції"

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      Давид Арахамія
      Давид Арахамія / file.liga.net/

      Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що передасть у вівторок в Головне управління Служби безпеки України дані про можливий підкуп учасників акцій проти капітуляції перед РФ.

      Про це Арахамія повідомив на своїй фейсбук-сторінці в неділю ввечері. Також він вибачився перед учасниками акцій, які протестують проти узгодження "формули Штайнмаєра".

      Заява президента: Я нічого цього не боюсь, – Зеленський про протести через формулу Штайнмаєра

      Я хочу публічно вибачитися перед усіма учасниками акції "Ні капітуляції", які прийшли туди за покликом свого серця і душі. У мене не було наміру їх образити, але вийшло так, що я це зробив – за це я і приношу вибачення. Всю решту інформацію, яку я маю, передам у вівторок в Управління Служби безпеки України,
      – написав він.

      Арахамія також зазначив, що вибачитися він вирішив після того, як отримав відкритого лист журналіста Айдера Муждабаєва, в якому той заявляв, що на акціях проти "капітуляції" немає жодного проплаченого мітингувальника.

      Напередодні Арахамія у інтерв'ю виданню "Лівий берег" заявив, що частина учасників акцій проти "капітуляції" проплачена. Він зазначив, що його знайомим АТОвцям начебто пропонували по тисячі гривень за участь у мітингу.

      Хто ще називав протести проплаченими?

      Андрій Богдан. Керівник Офісу Президента 6 жовтня, у день чергової хвилі мітингів, на своїй фейсбук-сторінці опублікував листування невідомих. Повідомлення нібито демонструють, що за участь в акції "Ні капітуляції" пропонують гроші.

      На скріншотах неперевіреної переписки, яка виглядає, як електронна, вказуються "суми" у 10 і 100 гривень. Протестувальників така заява очільника канцелярії президента обурила. Вони вимагають відставки Богдана – 14 жовтня анонсують акції під Офісом президента.

      Чому українці протестують?Представник України в ТКГ 1 жовтня передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, який затверджує згоду держави із формулюваннями формули Штайнмаєра. Це раніше узгодили радники глав держав нормандського формату. Сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське Донецької області та в місті Золотому Луганської області.

      Читайте також: Чи заспокоїв президент тих, хто виходить протестувати

      Що передбачає формула Штайнмаєра:

      • Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (про особливий статус Донбасу) почне діяти на постійній основі. Планується розробити та схвалити новий відповідний закон.
      • Закон запрацює, якщо в окремих районах Донеччини і Луганщини відбудуться вибори за українським законодавством. Після виборів ОБСЄ повинна опублікувати звіт, який свідчитиме, що вибори відбулись відповідно до стандартів організації та міжнародних стандартів демократичних виборів.
      • Вибори відбудуться лише за умови, що з території ОРДЛО вийдуть російські окупаційні сили, а захоплена частина українсько-російського кордону буде передана під контроль України.
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Давид Арахамія Формула Штайнмаєра Протести Слуга народу
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