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      Факти справді є, – Арахамія вважає, що за протести "Ні капітуляції" платять

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      Арахамія вважає, що акції "Ні капітуляції" частково оплачені
      Арахамія вважає, що акції "Ні капітуляції" частково оплачені / .interfax.com.ua

      Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія стверджує, що "факти проплати" за протести через формулу Штайнмаєра справді є. Одна такого, за його словами, небагато.

      Платять за участь в акціях 5% протестувальників, про це Арахамія заявив в інтерв’ю LB.

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      Лідер фракції "Слуга народу" пояснив, що "його знайомим АТОвцям пропонували по тисячі гривень за участь в мітингу".

      Я впевнений, що малій частині людей оплачують участь в акціях, але реальних протестувальників набагато більше. 95% вийшли на Майдан з ідеологічних міркувань, але це не означає, що немає 5%, які отримують гроші. Може бути, російські платять, може – Петро Олексійович або хтось ще,
      – сказав він.

      Водночас Арахамія наголосив, що "ніякої здачі країни немає і не буде". За його словами, "тому дуже дивно, що виникають теорії змови і хтось проплачує мітинги".

      Хто ще називав протести проплаченими? 

      Андрій Богдан. Керівник Офісу Президента 6 жовтня, у день чергової хвилі мітингів, на своїй фейсбук-сторінці опублікував листування невідомихПовідомлення нібито демонструють, що за участь в акції "Ні капітуляції" пропонують гроші.

      На скріншотах неперевіреної переписки, яка виглядає, як електронна, вказуються "суми" у 10 і 100 гривень. Протестувальників така заява очільника канцелярії президента обурила. Вони вимагають відставки Богдана – 14 жовтня анонсують акції під Офісом президента.

      Чому українці протестують?Представник України в ТКГ 1 жовтня передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, який затверджує згоду держави із формулюваннями формули Штайнмаєра. Це раніше узгодили радники глав держав нормандського формату. Сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське Донецької області та в місті Золотому Луганської області.

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      Що передбачає формула Штайнмаєра:

      • Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (про особливий статус Донбасу) почне діяти на постійній основі. Планується розробити та схвалити новий відповідний закон.
      • Закон запрацює, якщо в окремих районах Донеччини і Луганщини відбудуться вибори за українським законодавством. Після виборів ОБСЄ повинна опублікувати звіт, який свідчитиме, що вибори відбулись у відповідності до стандартів організації та міжнародних стандартів демократичних виборів.
      • Вибори відбудуться лише за умови, що з території ОРДЛО вийдуть російські окупаційні сили, а захоплена частина українсько-російського кордону буде передана під контроль України.
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      Теги: Новини України Новини політики Давид Арахамія Слуга народу Формула Штайнмаєра Протести
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