Факти справді є, – Арахамія вважає, що за протести "Ні капітуляції" платять

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія стверджує, що "факти проплати" за протести через формулу Штайнмаєра справді є. Одна такого, за його словами, небагато.

Платять за участь в акціях 5% протестувальників, про це Арахамія заявив в інтерв’ю LB.

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Лідер фракції "Слуга народу" пояснив, що "його знайомим АТОвцям пропонували по тисячі гривень за участь в мітингу".

Я впевнений, що малій частині людей оплачують участь в акціях, але реальних протестувальників набагато більше. 95% вийшли на Майдан з ідеологічних міркувань, але це не означає, що немає 5%, які отримують гроші. Може бути, російські платять, може – Петро Олексійович або хтось ще,

– сказав він.

Водночас Арахамія наголосив, що "ніякої здачі країни немає і не буде". За його словами, "тому дуже дивно, що виникають теорії змови і хтось проплачує мітинги".

Хто ще називав протести проплаченими?

Андрій Богдан. Керівник Офісу Президента 6 жовтня, у день чергової хвилі мітингів, на своїй фейсбук-сторінці опублікував листування невідомих. Повідомлення нібито демонструють, що за участь в акції "Ні капітуляції" пропонують гроші.



На скріншотах неперевіреної переписки, яка виглядає, як електронна, вказуються "суми" у 10 і 100 гривень. Протестувальників така заява очільника канцелярії президента обурила. Вони вимагають відставки Богдана – 14 жовтня анонсують акції під Офісом президента.

Чому українці протестують?Представник України в ТКГ 1 жовтня передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, який затверджує згоду держави із формулюваннями формули Штайнмаєра. Це раніше узгодили радники глав держав нормандського формату. Сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське Донецької області та в місті Золотому Луганської області.

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Що передбачає формула Штайнмаєра: