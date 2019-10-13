Факты действительно есть, – Арахамия считает, что за протесты "Нет капитуляции" платят
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия утверждает, что "факты проплаты" за протесты из-за формулы Штайнмайера действительно есть. Одна такого, по его словам, немного.
Платят за участие в акциях 5% протестующих, об этом Арахамия заявил в интервью LB.
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Лидер фракции "Слуга народа" объяснил, что "его знакомым АТОшникам предлагали по тысяче гривен за участие в митинге".
Я уверен, что малой части людей оплачивают участие в акциях, но реальных протестующих гораздо больше. 95% вышли на Майдан из идеологических соображений, но это не означает, что нет 5%, которые получают деньги. Может быть, российские платят, может – Петр Алексеевич или кто-то еще,
– сказал он.
В то же время Арахамия подчеркнул, что "никакой сдачи страны нет и не будет". По его словам, "поэтому очень странно, что возникают теории заговора и кто-то проплачивает митинги".
Кто еще называл протесты проплаченными?
Андрей Богдан. Руководитель Офиса Президента 6 октября, в день очередной волны митингов, на своей странице в фейсбук опубликовал переписку неизвестных. Сообщения якобы демонстрируют, что за участие в акции "Нет капитуляции" предлагают деньги.
На скриншотах непроверенной переписки, которая выглядит, как электронная, указываются "суммы" в 10 и 100 гривен. Протестующих такое заявление главы канцелярии президента возмутило. Они требуют отставки Богдана – 14 октября анонсируют акции под Офисом президента.
Почему украинцы протестуют?Представитель Украины в ТКГ 1 октября передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, утверждающее согласие государства с формулировками формулы Штайнмайера. Это раньше согласовали советники глав государств нормандского формата. Стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и в городе Золотом Луганской области.
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Что предполагает формула Штайнмайера:
- Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (об особом статусе Донбасса) начнет действовать на постоянной основе. Планируется разработать и одобрить новый соответствующий закон.
- Закон заработает, если в отдельных районах Донетчины и Луганщины состоятся выборы по украинскому законодательству. После выборов ОБСЕ должна опубликовать отчет, который будет свидетельствовать, что выборы прошли в соответствии со стандартами организации и международных стандартов демократических выборов.
- Выборы состоятся лишь при условии, что с территории ОРДЛО выйдут российские оккупационные силы, а захваченная часть украинско-российской границы будет передана под контроль Украины.