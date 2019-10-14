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      В Офісі Президента пояснили, чому Богдан називав учасників акцій на Майдані "проплаченими"

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      В Офісі президента прокоментували пост Богдана про "проплачених учасників акції" на Майдані
      В Офісі президента прокоментували пост Богдана про "проплачених учасників акції" на Майдані / Getty Images

      Своїй дописом у соцмережі очільник Офісу Президента Андрій Богдан не мав на увазі, що усі учасники акції "Ні капітуляції" отримували гроші за це гроші.

      Про проплаченість усіх учасників ніхто не заявляв, так ситуацію прокоментував заступник голови ОПУ Юрій Костюк, пише "Громадське".

      Нові протести: У Києві триває марш ветеранів війни "Ні капітуляції!" – фото і відео

      Допис, який викликав хвилю обурення, Андрій Богдан написав 6 жовтня. Тоді ж у Києві і низці інших місць відбувались акції "Ні капітуляції". Богдан показав листування про нібито підкуп учасників акції.

      Це був пост, у якому викладалася певна переписка, де людей начебто збирали за гроші. Ніхто не казав, що всі люди, які виходять є проплаченими. Це важливо просто розуміти – ніхто такої заяви не робив,
      – сказав Костюк.

      На скріншотах неперевіреної переписки, яка виглядає, як електронна, вказуються "суми" у 10 і 100 гривень. Протестувальників така заява очільника канцелярії президента обурила. Вони вимагають відставки Богдана.

      У "Слузі народу" вважають, що підтвердження є

      Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія стверджує, що "факти проплати" за протести через формулу Штайнмаєра справді є. Одна такого, за його словами, небагато – платять близько 5% протестувальників. Арахамія стверджує, що "його знайомим АТОвцям пропонували по тисячі гривень за участь в мітингу".

      Таку заяву він зробив в інтерв'ю одному із видань, але вже невдовзі попропсив вибачення в учасників акцій, які "прийшли за покликом серця". Водночас пообіцяв, що передасть в Головне управління Служби безпеки України дані про можливий підкуп учасників.

      Чому українці протестують?Представник України в ТКГ 1 жовтня передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, який затверджує згоду держави із формулюваннями формули Штайнмаєра. Це раніше узгодили радники глав держав нормандського формату. Сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське Донецької області та в місті Золотому Луганської області.

      Що передбачає формула Штайнмаєра:

      • Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (про особливий статус Донбасу) почне діяти на постійній основі. Планується розробити та схвалити новий відповідний закон.
      • Закон запрацює, якщо в окремих районах Донеччини і Луганщини відбудуться вибори за українським законодавством. Після виборів ОБСЄ повинна опублікувати звіт, який свідчитиме, що вибори відбулись у відповідності до стандартів організації та міжнародних стандартів демократичних виборів.
      • Вибори відбудуться лише за умови, що з території ОРДЛО вийдуть російські окупаційні сили, а захоплена частина українсько-російського кордону буде передана під контроль України.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Офіс Президента Протести Андрій Богдан Формула Штайнмаєра
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