Во Львове угарным газом отравились три человека, среди них дети

Во Львове в частном доме отравились сразу три человека, среди них 3-летний ребенок. Вероятно, отравление мог вызвать угарный газ.

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в фейсбуке.

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Пострадавших госпитализировали в больницы Львова, их состояние оценивают как средней степени тяжести. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

5 апреля, около 01:10 в частном доме по улице Зимняя Верхняя отравились, вероятно, угарным газом 3 человека, двое из которых дети (2010 и 2019 года рождения),

– говорится в сообщении.

Чем опасен угарный газ

Угарный газ без цвета, запаха и вкуса. Обнаружить его сложно, и то лишь с помощью специальных приборов.

После того, как угарный газ попадает в организм, он соединяется с гемоглобином.

Как следствие, кровь теряет способность переносить и доставлять кислород тканями.

Из-за этого человек погибает как от удушья.

Как уберечься от отравления угарным газом: смотрите видео