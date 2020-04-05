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      Во Львове угарным газом отравились три человека, среди них дети

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      Отравление угарным газом во Львове / unsplash.com

      Во Львове в частном доме отравились сразу три человека, среди них 3-летний ребенок. Вероятно, отравление мог вызвать угарный газ.

      Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в фейсбуке.

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      Пострадавших госпитализировали в больницы Львова, их состояние оценивают как средней степени тяжести. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

      5 апреля, около 01:10 в частном доме по улице Зимняя Верхняя отравились, вероятно, угарным газом 3 человека, двое из которых дети (2010 и 2019 года рождения),
      – говорится в сообщении.

      Чем опасен угарный газ

      • Угарный газ без цвета, запаха и вкуса. Обнаружить его сложно, и то лишь с помощью специальных приборов.
      • После того, как угарный газ попадает в организм, он соединяется с гемоглобином.
      • Как следствие, кровь теряет способность переносить и доставлять кислород тканями.
      • Из-за этого человек погибает как от удушья.

      Как уберечься от отравления угарным газом: смотрите видео

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Дети и несовершеннолетние Чад Отравление Здоровье Новости Украины
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