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      У Львові чадним газом отруїлися троє людей, серед них діти

      - Читать новость на русском
      Отруєння чадним газом у Львові / unsplash.com

      У Львові у приватному будинку отруїлися одразу три людини, серед них і 3-річна дитина. Ймовірно, отруєння міг спричинити чадний газ.

      Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА у фейсбуці.

      Важливо 11-річний школяр отруївся алкоголем на Донеччині

      Потерпілих госпіталізували до лікарні Львова, їх стан оцінюють як середнього ступеня важкості. Усі обставини події встановлюються.

      5 квітня, приблизно 01:10 у приватному будинку по вулиці Зимова Горішня отруїлись, ймовірно, чадним газом 3 особи, двоє з яких діти (2010-го та 2019 року народження),
      – мовиться у повідомленні. 

      Чим небезпечний чадний газ

      • Чадний газ без кольору, запаху і смаку. Виявити його складно, і то – лише за допомогою спеціальних приладів.
      • Після того, як чадний газ потрапляє в організм, він з'єднується з гемоглобіном.
      • Як наслідок, кров втрачає здатність переносити й доставляти кисень тканинами.
      • Через це людина гине як від задухи.

      Як вберегтися від отруєння чадним газом: дивіться відео

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Здоров'я Діти і неповнолітні Чад Отруєння
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