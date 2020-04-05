У Львові чадним газом отруїлися троє людей, серед них діти
У Львові у приватному будинку отруїлися одразу три людини, серед них і 3-річна дитина. Ймовірно, отруєння міг спричинити чадний газ.
Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА у фейсбуці.
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Потерпілих госпіталізували до лікарні Львова, їх стан оцінюють як середнього ступеня важкості. Усі обставини події встановлюються.
5 квітня, приблизно 01:10 у приватному будинку по вулиці Зимова Горішня отруїлись, ймовірно, чадним газом 3 особи, двоє з яких діти (2010-го та 2019 року народження),
– мовиться у повідомленні.
Чим небезпечний чадний газ
- Чадний газ без кольору, запаху і смаку. Виявити його складно, і то – лише за допомогою спеціальних приладів.
- Після того, як чадний газ потрапляє в організм, він з'єднується з гемоглобіном.
- Як наслідок, кров втрачає здатність переносити й доставляти кисень тканинами.
- Через це людина гине як від задухи.
Як вберегтися від отруєння чадним газом: дивіться відео
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