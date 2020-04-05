У Львові чадним газом отруїлися троє людей, серед них діти

У Львові у приватному будинку отруїлися одразу три людини, серед них і 3-річна дитина. Ймовірно, отруєння міг спричинити чадний газ.

Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА у фейсбуці.

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Потерпілих госпіталізували до лікарні Львова, їх стан оцінюють як середнього ступеня важкості. Усі обставини події встановлюються.

5 квітня, приблизно 01:10 у приватному будинку по вулиці Зимова Горішня отруїлись, ймовірно, чадним газом 3 особи, двоє з яких діти (2010-го та 2019 року народження),

– мовиться у повідомленні.

Чим небезпечний чадний газ

Чадний газ без кольору, запаху і смаку. Виявити його складно, і то – лише за допомогою спеціальних приладів.

Після того, як чадний газ потрапляє в організм, він з'єднується з гемоглобіном.

Як наслідок, кров втрачає здатність переносити й доставляти кисень тканинами.

Через це людина гине як від задухи.

Як вберегтися від отруєння чадним газом: дивіться відео