Во Львове зафиксировали случай опасной африканской болезни
Во Львовскую областную инфекционную больницу госпитализировали 43-летнего львовянина, у которого врачи диагностировали тропическую малярию. Состояние больного – средней тяжести.
Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на врача-паразитолога львовского областного лабораторного центра Эллу Матияш.
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Издание отмечает, что мужчина – бизнесмен и последние четыре года он часто бывал в странах Африки. В последние месяцы 2018 года провел в Судане и Конго. Во Львов, по словам доктора, он вернулся 23 декабря, а перед новым годом у него появились симптомы малярии.
Пациент обратился за помощью к врачам инфекционной больницы, потому что сначала думал, что у него ОРВИ или грипп. Однако результаты анализов показали, что у него – тропическая малярия, одна из самых тяжелых малярий.
Больной рассказал, что перед поездками в страны Африки не принимал противомалярийных препаратов с профилактической целью.
Озноб;
Головная боль;
Спленомегалия и гепатомегалия (увеличением размеров селезенки и печени);
Сильное потоотделение;
Диарея;
Ломота в суставах;
Повышение температуры тела;
Анемия;
Тошнота, рвота.
Есть четыре вида малярии, наиболее тяжелой является тропическая малярия, что в 40% заканчивается смертью. Заболевание передается от больного к здоровому человеку через укусы малярийных комаров.
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