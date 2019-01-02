Во Львове зафиксировали случай опасной африканской болезни

Во Львовскую областную инфекционную больницу госпитализировали 43-летнего львовянина, у которого врачи диагностировали тропическую малярию. Состояние больного – средней тяжести.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на врача-паразитолога львовского областного лабораторного центра Эллу Матияш.

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Издание отмечает, что мужчина – бизнесмен и последние четыре года он часто бывал в странах Африки. В последние месяцы 2018 года провел в Судане и Конго. Во Львов, по словам доктора, он вернулся 23 декабря, а перед новым годом у него появились симптомы малярии.

Малярия или "болотная лихорадка" – что это ? Это инфекционное заболевание, которое передается человеку при укусах так называемых малярийных комаров". 80-90% пациентов, которые подхватили тропическую малярию, умирают.

Пациент обратился за помощью к врачам инфекционной больницы, потому что сначала думал, что у него ОРВИ или грипп. Однако результаты анализов показали, что у него – тропическая малярия, одна из самых тяжелых малярий.

Больной рассказал, что перед поездками в страны Африки не принимал противомалярийных препаратов с профилактической целью.

Малярия – симптомы Лихорадка;

Озноб;

Головная боль;

Спленомегалия и гепатомегалия (увеличением размеров селезенки и печени);

Сильное потоотделение;

Диарея;

Ломота в суставах;

Повышение температуры тела;

Анемия;

Тошнота, рвота.

Есть четыре вида малярии, наиболее тяжелой является тропическая малярия, что в 40% заканчивается смертью. Заболевание передается от больного к здоровому человеку через укусы малярийных комаров.

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