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      Во Львове зафиксировали случай опасной африканской болезни

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      Во Львове зафиксировали случай малярии
      Во Львове зафиксировали случай малярии / ТСН

      Во Львовскую областную инфекционную больницу госпитализировали 43-летнего львовянина, у которого врачи диагностировали тропическую малярию. Состояние больного – средней тяжести.

      Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на врача-паразитолога львовского областного лабораторного центра Эллу Матияш.

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      Издание отмечает, что мужчина – бизнесмен и последние четыре года он часто бывал в странах Африки. В последние месяцы 2018 года провел в Судане и Конго. Во Львов, по словам доктора, он вернулся 23 декабря, а перед новым годом у него появились симптомы малярии.

       
      Малярия или "болотная лихорадка" – что это ?
      Это инфекционное заболевание, которое передается человеку при укусах так называемых малярийных комаров". 80-90% пациентов, которые подхватили тропическую малярию, умирают.

      Пациент обратился за помощью к врачам инфекционной больницы, потому что сначала думал, что у него ОРВИ или грипп. Однако результаты анализов показали, что у него – тропическая малярия, одна из самых тяжелых малярий.

      Больной рассказал, что перед поездками в страны Африки не принимал противомалярийных препаратов с профилактической целью.

       
      Малярия – симптомы
      Лихорадка;
      Озноб;
      Головная боль;
      Спленомегалия и гепатомегалия (увеличением размеров селезенки и печени);
      Сильное потоотделение;
      Диарея;
      Ломота в суставах;
      Повышение температуры тела;
      Анемия;
      Тошнота, рвота.

      Есть четыре вида малярии, наиболее тяжелой является тропическая малярия, что в 40% заканчивается смертью. Заболевание передается от больного к здоровому человеку через укусы малярийных комаров.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Новости Львова Медицина
      Источник: 24 Канал
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