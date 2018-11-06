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      Во Львове заработал интересный водограй после 20 лет простоя: фото, видео

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      Во Львове восстановили фонтан "Водолей", который не работал 20 лет
      Во Львове восстановили фонтан "Водолей", который не работал 20 лет / 24 канал

      6 ноября во Львове на улице Коперника, напротив памятника Маркияну Шашкевичу, после капитального ремонта включили фонтан "Водолей". До этого времени водограй не работал 20 лет.

      Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, согласно проекту, теперь вода течет позади скульптуры Водолея и подсвечивается, а из кувшина мифического персонажа вытекает питьевая вода, которая начинает течь только тогда, когда кто-то подходит к фонтану.

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      Водолій, Львів, культура, Коперніка, фонтан
      Из кувшина мифического Водолея теперь вытекает питьевая вода

      "В 70-х годах стену этой композиции облицевали песчаником. Скульптура Водолея здесь была также. Поэтому мы решили обновить фонтан: бетонную стену сделать минималистичной, без декора, чтобы акцентировать внимание на скульптуре, оттенить ее. А еще – обустроить подсветку", – отметила архитектор Ольга Криворучко в комментарии ZAXID.NET.

      Что известно о восстановленном фонтане "Водолей" во Львове: смотрите видео

      Заметим, что работы по восстановлению фонтана длились четыре месяца. За это время здесь заменили кирпичную кладку, гидроизоляцию и плитку, отремонтировали чашу фонтана, сделали канализации, а также установили освещение и фотоэлементы.Водолій, Львів, культура, Коперніка, фонтан
      Фонтан не работает, когда возле него нет ни одного человека, а когда кто-то подходит, начинает течь вода

      В целом стоимость ремонтных работ составляет почти 615 тысяч гривен: строительные работы – более 453 тысяч гривен, другие расходы – более 161 тысячи гривен. Все средства были выделены из бюджета развития Львова.

      Во Львове включили фонтан "Водолей", который был на реконструкции 20 лет: смотрите видео

      К слову, в Умани во время реконструкции центральной площади обнаружили подземелье с сетью ходов. Сейчас продолжается их исследование.

      Теги: Новости Украины Новости культуры Новости Львова
      Источник: 24 Канал
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