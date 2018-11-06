Во Львове заработал интересный водограй после 20 лет простоя: фото, видео

6 ноября во Львове на улице Коперника, напротив памятника Маркияну Шашкевичу, после капитального ремонта включили фонтан "Водолей". До этого времени водограй не работал 20 лет.

Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, согласно проекту, теперь вода течет позади скульптуры Водолея и подсвечивается, а из кувшина мифического персонажа вытекает питьевая вода, которая начинает течь только тогда, когда кто-то подходит к фонтану.

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Из кувшина мифического Водолея теперь вытекает питьевая вода

"В 70-х годах стену этой композиции облицевали песчаником. Скульптура Водолея здесь была также. Поэтому мы решили обновить фонтан: бетонную стену сделать минималистичной, без декора, чтобы акцентировать внимание на скульптуре, оттенить ее. А еще – обустроить подсветку", – отметила архитектор Ольга Криворучко в комментарии ZAXID.NET.

Что известно о восстановленном фонтане "Водолей" во Львове: смотрите видео

Заметим, что работы по восстановлению фонтана длились четыре месяца. За это время здесь заменили кирпичную кладку, гидроизоляцию и плитку, отремонтировали чашу фонтана, сделали канализации, а также установили освещение и фотоэлементы.

Фонтан не работает, когда возле него нет ни одного человека, а когда кто-то подходит, начинает течь вода

В целом стоимость ремонтных работ составляет почти 615 тысяч гривен: строительные работы – более 453 тысяч гривен, другие расходы – более 161 тысячи гривен. Все средства были выделены из бюджета развития Львова.

Во Львове включили фонтан "Водолей", который был на реконструкции 20 лет: смотрите видео

К слову, в Умани во время реконструкции центральной площади обнаружили подземелье с сетью ходов. Сейчас продолжается их исследование.