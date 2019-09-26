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      Во сколько государству обойдется перепись населения: в Кабмине назвали сумму

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      Перепись населения будет стоить госбюджету 5 миллиардов, – Дубилет
      Перепись населения будет стоить госбюджету 5 миллиардов, – Дубилет / dt.ua

      Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что перепись населения обойдется государственному бюджету ориентировочно в 5 миллиардов гривен. Такую сумму предусматривает проект Государственной службы статистики.

      Кроме того, в правительстве считают целесообразным сделать электронную перепись населения, рассказал Дубилет во время конференции в клубе Кабмина по антикоррупционных мерам.

      К слову: Перепись населения откроет шокирующую правду об объемах трудовой миграции, – исследование

      Сейчас говорят, что самое время сделать еще одну перепись населения. Мне недавно в Госстате принесли данные о бюджете этой переписи. Там установлена ​​стоимость 5 миллиардов гривен, – отметил министр.

      Впрочем, подчеркнул он, куда проще и эффективнее было бы провести электронную перепись населения.

      Почему в Украине хотят провести перепись населения?​В 2020 году должна состояться вторая всеукраинская перепись населения. Сначала ее проведения было запланировано на 2012 год, но затем переносилось несколько раз. Последний и первый за время независимости перепись проводилась еще в 2001 году.

      О проведении очередной переписи Владимир Зеленский и его команда говорили еще с первых дней президентства, а с самого начала датой проведения назывался декабрь 2019.

      Перепись населения очень уместна, поскольку из-за начала войны на Востоке Украины и затяжного кризиса, в Украине существенно оживились миграционные процессы – как внутри государства, так и снаружи.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Дмитрий Дубилет
      Источник: 24 канал
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