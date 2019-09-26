Во сколько государству обойдется перепись населения: в Кабмине назвали сумму

Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что перепись населения обойдется государственному бюджету ориентировочно в 5 миллиардов гривен. Такую сумму предусматривает проект Государственной службы статистики.

Кроме того, в правительстве считают целесообразным сделать электронную перепись населения, рассказал Дубилет во время конференции в клубе Кабмина по антикоррупционных мерам.

К слову: Перепись населения откроет шокирующую правду об объемах трудовой миграции, – исследование

Сейчас говорят, что самое время сделать еще одну перепись населения. Мне недавно в Госстате принесли данные о бюджете этой переписи. Там установлена ​​стоимость 5 миллиардов гривен, – отметил министр.

Впрочем, подчеркнул он, куда проще и эффективнее было бы провести электронную перепись населения.

Почему в Украине хотят провести перепись населения?​В 2020 году должна состояться вторая всеукраинская перепись населения. Сначала ее проведения было запланировано на 2012 год, но затем переносилось несколько раз. Последний и первый за время независимости перепись проводилась еще в 2001 году.



О проведении очередной переписи Владимир Зеленский и его команда говорили еще с первых дней президентства, а с самого начала датой проведения назывался декабрь 2019.



Перепись населения очень уместна, поскольку из-за начала войны на Востоке Украины и затяжного кризиса, в Украине существенно оживились миграционные процессы – как внутри государства, так и снаружи.