У скільки державі обійдеться перепис населення: у Кабміні назвали суму

Міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет заявив, що перепис населення обійдеться державному бюджету орієнтовно у 5 мільярдів гривень. Таку суму передбачає проєкт Державної служби статистики.

Крім того, в уряді вважають доцільним зробити електронний перепис населення, розповів Дубілет під час конференції у клубі Кабміну щодо антикорупційних заходів.

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Зараз кажуть, що саме час зробити ще один перепис населення. Мені нещодавно у Держстаті принесли дані про бюджет цього перепису. Там встановлено вартість 5 мільярдів гривень, – зазначив міністр.

Втім, підкреслив він, куди простіше і ефективніше було б провести електронний перепис населення.

Чому в Україні хочуть провести перепис населення?У 2020 році має відбутися другий всеукраїнський перепис населення. Спочатку його проведення було заплановане на 2012 рік, але потім переносилося декілька разів. Останній і перший за часів незалежності перепис проводився ще у 2001 році.



Про проведення чергового перепису Володимир Зеленський та його команда говорили ще з перших днів президентства, а з самого початкою датою проведення називався грудень 2019 року.



Перепис населення є дуже доречним, позаяк через початок війни на Сході України та затяжну економічну кризу в Україні суттєво пожвавилися міграційні процеси – як всередині держави, так і на зовні.