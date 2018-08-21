Во снах часто приходит еда: сто дней голодовки Олега Сенцова

Сегодня стартует уже сотый день, как украинский режиссер Олег Сенцов голодает в России. Политзаключенный продолжает свой протест против произвола Кремля и требует отпустить из тюрем всех украинских пленников. О том, чтоб его выпустили, просят уже чуть ли не всем миром, но надежд мало.

Кинорежиссер из Крыма Олег Сенцов стал символом всех политзаключенных Кремля. Почти ежедневно в СМИ звучат заявления в его поддержку от мировых лидеров, организаций, однако реакции нет.

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За 100 дней он похудел на тридцать килограммов, а сердце стало биться медленнее.

Сейчас он находится в Арктике, климат ему совершенно не подходит. Еще влажность. В одном из писем он писал, что у него выпадают волосы и крошатся зубы,

– рассказывала сестра заложника Наталья Каплан.

Увидеть Сенцова лично бесполезно много раз пыталась украинская омбудсмен, а российские пенитенциарщики цинично заявляют: узник чувствует себя нормально.



Олег Сенцов

"Он встает, ходит по камере. 15 метров камера, проветривается", – заявила уполномоченная по правам человека России Татьяна Москалькова.

Объяснить, как чувствует себя политзаключенный на сотом дне голодания, трудно. Мустафа Джемилев провел без пищи больше 300 дней и уверенно заявляет, что питательная смесь, которую дают режиссеру, и ежедневная глюкоза не помогают.

Ощущение сытости где–то час-два, а потом снова голод. Если спишь, то в снах часто приходит еда. Но именно плохо то, что как только начинаешь есть, то просыпаешься,

– сказал народный депутат, политзаключенный советского режима Мустафа Джемилев.

Все время в тюрьме он почти не звонил домой и не соглашался на встречу с родными, потому что не хотел огорчать мать. Однако недавно сам попросил приехать сестру и поговорил с ней, а на день рождения поздравил мать по телефону.

Она попыталась вытянуть сына из тюрьмы и попросила о помиловании. Однако Путин заявил, что рассмотрит только личное обращение, а этого Сенцов делать не хочет.

Сколько еще дней голодания выдержит Олег Сенцов – неизвестно. Ехать в больницу в Лабытнанги, там, где сидит режиссер, он отказывается, не доверяет врачу. Между тем в одном из писем написал сестре, что конец близко, и это он не об освобождении.