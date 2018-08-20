У Путина особое негативное отношение к Олегу Сенцову, – эксперт

Вопрос освобождения Олега Сенцова снова актуализировался. И, очевидно, Меркель и Путин об этом говорили. Но ситуация очень сложная.

Об этом 24 каналу рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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По мнению эксперта, с большой вероятностью тема освобождения украинских политзаключенных обсуждалась. В частности, перед началом переговоров Меркель заявила, что она будет говорить о вопросах прав человека. Иными словами, отмечает Фесенко, - об освобождении Олега Сенцова и всех украинских политзаключенных. Речь идет, считает он, скорее, о приемлемом формате обмена. Путин, наверное, говорил о задержанном в Украине главном редакторе РИА "Новости" Вышинском, которого подозревают в госизмене. Меркель могла также говорить о задержанном в России режиссере Кирилле Серебрянникове, которого обвиняют в хищении средств.

Впрочем, замечает политолог, когда речь идет о Путине, ни в чем нельзя быть уверенным.

"Будет ли результат в вопросе освобождения украинских заложников? Все зависит от Путина, у которого особое негативное отношение к Сенцову. К Савченко не было такого отношения. Но если Путин хочет показать свою конструктивность, готовность договариваться и идти на компромиссы, то об этом скажут два индикатора. Первый – откладывание так называемых выборов в ОРДЛО осенью. Это нужно, чтобы не сорвать минские соглашения. Второй – освобождение Сенцова,

– отметил Владимир Фесенко.

По его убеждению, проблема в том, что возьмет верх: рациональные интересы Путина или его эмоции.

Напомним, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель 18 августа провели переговоры в Берлине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Меркель обменялись мнениями о ситуации в Украине и выявили сочувствие по поводу того, что существует тотальная пробуксовка процесса по имплементации минских договоренностей. Как сообщил главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, Меркель предложила Путину ввести на Донбасс 30-40 тысяч "голубых касок".



Ранее Президент Петр Порошенко готов был помиловать осужденных в Украине россиян для освобождения украинских политзаключенных. Как сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова, она получила уже 22 заявления от заключенных в Украине россиян на имя президента РФ с просьбой об обмене.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Его задержали 11 мая 2014 на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму.