У Путіна особливе негативне ставлення до Олега Сенцова, – експерт

Питання звільнення Олега Сенцова знову актуалізувалося. І, вочевидь, Меркель і Путін про це говорили. Але ситуація дуже складна.

Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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На думку експерта, з великою ймовірністю тема визволення українських політв'язнів обговорювалася. Зокрема, перед початком переговорів Меркель заявила, що вона говоритиме про питання прав людини. Іншими словами, зазначає Фесенко, – про звільнення Олега Сенцова і всіх українських політв'язнів. Йдеться, вважає він, скоріше, про прийнятний формат обміну. Путін, напевно, говорив про затриманого в Україні головного редактора РІА "Новости" Вишинського, якого підозрюють у держзраді. Меркель могла також говорити про затриманого в Росії режисера Кирила Серебряннікова, якого звинувачують у розкраданні коштів.

Втім, зауважує політолог, коли йдеться про Путіна, ні в чому не можна бути впевненим.

Чи буде результат у питанні звільнення українських заручників? Все залежить від Путіна, в якого особливе негативне ставлення до Сенцова. До Савченко не було такого ставлення. Але якщо Путін хоче показати свою конструктивність, готовність домовлятися і йти на компроміси, то про це скажуть два індикатори. Перший – відкладання так званих виборів в ОРДЛО восени. Це треба, щоб не зірвати мінські угоди. Другий – звільнення Сенцова,

– наголосив Володимир Фесенко.

На його переконання, проблема в тому, що візьме верх: раціональні інтереси Путіна чи його емоції.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель 18 серпня провели переговори у Берліні. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков розповів, що Путін і Меркель обмінялися думками щодо ситуації в Україні та виявили співчуття через те, що існує тотальне пробуксовування процесу щодо імплементації мінських домовленостей. Як повідомив головний редактор "Ехо Москви" Олексій Венедиктов, Меркель запропонувала Путіну ввести на Донбас 30-40 тисяч "блакитних шоломів".



Раніше Президент Петро Порошенко готовий помилувати засуджених в Україні росіян для звільнення українських політв’язнів. Як повідомила Уповноважений Верховної Ради України Людмила Денісова, вона отримала уже 22 заяви від ув’язнених в Україні росіян на ім’я президента РФ з проханням про обмін.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?

Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.