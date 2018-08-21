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У снах часто приходить їжа: сто днів голодування Олега Сенцова

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Сьогодні стартує вже сотий день, як український режисер Олег Сенцов голодує в Росії. Політв'язень продовжує свій протест проти свавілля Кремля та вимагає відпустити з тюрем всіх українських бранців. За те, щоб його випустили просят вже ледве не усім світом, але надій мало.

Кінорежисер з Криму Олег Сенцов став символом усіх політв'язнів Кремля. Майже щодня в ЗМІ лунають заяви на його підтримку від світових лідерів, організацій, однак реакції немає.

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За 100 днів він схуд на тридцять кілограмів, а серце стало битися повільніше.

Зараз він знаходиться в Арктиці, клімат йому абсолютно не підходить. Ще й вологість. В одному з листів він писав, що у нього випадає волосся і кришаться зуби,
– розповідала сестра заручника Наталія Каплан.

Побачити Сенцова особисто марно багато разів намагалась український омбудсмен, а російські пенітенціарники цинічно заявляють: в'язень почувається нормально.

Сенцов Голодування Путін
Олег Сенцов

"Він встає, ходить по камері. 15 метрів камера, провітрюється", – заявила уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова.

Пояснити як почувається політв'язень на сотому дні голодування важко. Мустафа Джемілєв провів без їжі більше ніж 300 днів і впевнено заявляє, що поживна суміш, яку дають режисеру та щоденна глюкоза не допомагають.

Відчуття ситості десь годину-дві, а потім знову голод. Якщо спиш, то у снах часто приходить їжа. Але саме погане те, що як тільки починаєш їсти, то прокидаєшся,
– сказав народний депутат, політв'язень радянського режиму Мустафа Джемілєв.

Весь час в тюрмі він майже не дзвонив додому і не погоджувався на зустріч з рідними, бо не хотів засмучувати мати. Однак нещодавно сам попросив приїхати сестру і поговорив з нею, а на день народження привітав матір телефоном.

Вона спробувала витягнути сина з тюрми та попросила про помилування. Та Путін заявив, що розгляне лише особисте звернення, а цього Сенцов робити не хоче.

Скільки ще днів голодування витримає Олег Сенцов – невідомо. Їхати до лікарні в Лабитнангах, там, де сидить режисер, він відмовляється, не довіряє лікарю. Натомість в одному з листів написав сестрі, що кінець близько, і це він не про звільнення. 

Автор: Анна Сердюк
Теги: Новини України Олег Сенцов Українці в полоні РФ Володимир Путін заручники Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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