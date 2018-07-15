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Во время ежегодного забега быков в Испании пострадали 28 человек

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Быки затоптали шестерых людей
Быки затоптали шестерых людей / news.sky.com

На фестивале Сан-Фермин в Памплоне, Испания в ходе ежегодного забега быков пострадали 28 человек. Двух из 28 человек быки просто забили рогами.

Об этом сообщает издание Sky News.

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В то же время представитель провинциальной больницы Наварры Томас Белзунегуй отметил, что после того как быки завершили 850-метровый забег вдоль мощеных улиц за две минуты 12 секунд, 6 человек были затоптаны.

іспанія, забіг биків, жертви

В ходе ежегодного забега быков пострадало 28 человек

Шарф одного из участников забега запутался за рог быка и тот протащил его несколько метров по улице. Мужчину госпитализировали.

забіг биків, іспанія, жертви

Фестиваль ежегодно собирает около миллиона посетителей

Однако фестиваль, на котором люди наслаждаются едой, напитками и танцами, все равно каждый год привлекает около миллиона посетителей.

Теги: Жертвы мир животных
Источник: 24 Канал
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