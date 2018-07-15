Під час щорічного забігу биків у Іспанії постраждало 28 осіб

На фестивалі Сан-Фермін в Памплону, Іспанія в ході щорічного забігу биків постраждало 28 осіб. Двох з 28 чоловік бики просто забили рогами.

Про це повідомляє видання Sky News.

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У той же час, представник провінційної лікарні Наварри Томас Белзунегуй зазначив, що після того як бики завершили 850-метровий курс уздовж мощених вулиць за дві хвилини, 12 секунд, 6 осіб були затоптані.



В ході щорічного забігу биків постраждало 28 осіб

Шарф одного з учасників забігу заплутався за ріг бика і той протягнув його кілька метрів вулицею. Чоловіка госпіталізували.



Фестиваль щороку збирає близько мільйона відвідувачів

Однак, фестиваль, на якому люди насолоджуються їжею, напоями і танцями, все одно щороку залучає близько мільйона відвідувачів.