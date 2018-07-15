08:57
15 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
24°C 16°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    24°C 18°C
  • середа
    22°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Путін і поганська магія. Відео Віди
Вєсті Кремля
17:38, 14 липня
Вєсті.UA. Жир. Як Барна телепортатором став. Федеріка і Могеріні остаточно посварились
Вєсті.UA
19:21, 14 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Під час щорічного забігу биків у Іспанії постраждало 28 осіб

195 Читать новость на русском
Бики затоптали шістьох людей
Бики затоптали шістьох людей / news.sky.com

На фестивалі Сан-Фермін в Памплону, Іспанія в ході щорічного забігу биків постраждало 28 осіб. Двох з 28 чоловік бики просто забили рогами.

Про це повідомляє видання Sky News.

Читайте також: Пілот-вейпер мало не призвів до трагедії літака

У той же час, представник провінційної лікарні Наварри Томас Белзунегуй зазначив, що після того як бики завершили 850-метровий курс уздовж мощених вулиць за дві хвилини, 12 секунд, 6 осіб були затоптані.

іспанія, забіг биків, жертви
В ході щорічного забігу биків постраждало 28 осіб

Шарф одного з учасників забігу заплутався за ріг бика і той протягнув його кілька метрів вулицею. Чоловіка госпіталізували.

забіг биків, іспанія, жертви
Фестиваль щороку збирає близько мільйона відвідувачів

Однак, фестиваль, на якому люди насолоджуються їжею, напоями і танцями, все одно щороку залучає близько мільйона відвідувачів.

Теги: Жертви світ тварин
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Как война на Донбассе влияет на психику жителей Луганска
сьогодні, 08:32 Как война на Донбассе влияет на психику жителей Луганска
Ольга Черненко 188
Головні новини 14 липня: резонансне ДТП, смерть українця у Туреччині та аварійна посадка літака
14 липня, 22:03 Головні новини 14 липня: резонансне ДТП, смерть українця у Туреччині та аварійна посадка літака
4388
"Мене надихають діти": як звичайний учитель з нуля створив у Костополі шаховий клуб
14 липня, 22:01 "Мене надихають діти": як звичайний учитель з нуля створив у Костополі шаховий клуб
Ukrainer 556
Сдаст ли Трамп Крым Путину : в Вашингтоне об этом говорят все
14 липня, 21:03 Сдаст ли Трамп Крым Путину : в Вашингтоне об этом говорят все
Блог Соцмережі 2763
Чому у Києві з проїзним квитком ти не зекономиш
14 липня, 20:06 Чому у Києві з проїзним квитком ти не зекономиш
Блог Соцмережі 953
Зимова Олімпіада-2018: медальний залік
 25 лютого , 11:01
З Путіним трапився незвичний інцидент під час зустрічі: курйозне відео
 3 квітня , 09:42
"Слава Україні!": російський актор Боярський зробив неочікувану заяву щодо скандалу з Відою
 10 липня , 08:32
У "Нацкорпусі" висловили вимоги "Інтеру": у керівництва каналу є 6 годин
 9 травня , 16:53
Присутність США в Україні, навіть не на полі бою, злить Росію, – Bloomberg
 8 лютого , 19:44
В Одесі вже розпочинається пляжний сезон: яка ж ситуація з орендою житла
 20 травня , 20:51
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук