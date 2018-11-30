Во время горячих боев на Донбассе исчез украинский военный: известно имя

29 ноября российские оккупационные войска обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего один боец ВСУ получил ранения. Кроме того, во время боевого столкновения пропал без вести защитник Сергей Проданюк.

Об этом говорится в сводке штаба ООС в Facebook.

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"Во время боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Кроме того, в ходе боевого столкновения, пропал без вести солдат Сергей Проданюк", – говорится в сообщении.

Пророссийские боевики за минувшие сутки 14 раз открывали огонь по украинским военным, в том числе 7 раз применяя вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

В частности, оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Чермалык, Гнутово и Водяное. Они вели прицельный огонь по украинским защитникам из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным разведки, трое оккупантов из состава вооруженных формирований Российской Федерации за прошедшие сутки были уничтожены,

– добавили в штабе.

Вместе с тем, сегодня, 30 ноября российские оккупационные войска не проявляли огневой активности.