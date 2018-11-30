08:41
30 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС НОВОСТИ ГРУЗИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Грязная бумажка доллар. Тимати на службе у Путина
      Вєсті Кремля
      21:46, 29 ноября
      Вести.UA . Порошенко против Ляшко. Болтовня Гройсмана с Меркель
      Вєсті.UA
      19:49, 29 ноября
      Как бизнесмены в Украине помогают РФ производить опасное оружие
      ЦРУ
      09:00, 28 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, 28 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС НОВОСТИ ГРУЗИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Во время горячих боев на Донбассе исчез украинский военный: известно имя

      200 Читати новину українською
      На Донбассе пропал военный Сергей Проданюк
      На Донбассе пропал военный Сергей Проданюк / Фото из открытых источников

      29 ноября российские оккупационные войска обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего один боец ВСУ получил ранения. Кроме того, во время боевого столкновения пропал без вести защитник Сергей Проданюк.

      Об этом говорится в сводке штаба ООС в Facebook.

      Читайте также: Как Россия скрывает свои серьезные потери на Донбассе

      "Во время боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Кроме того, в ходе боевого столкновения, пропал без вести солдат Сергей Проданюк", – говорится в сообщении.

      Пророссийские боевики за минувшие сутки 14 раз открывали огонь по украинским военным, в том числе 7 раз применяя вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

      В частности, оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Чермалык, Гнутово и Водяное. Они вели прицельный огонь по украинским защитникам из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      По данным разведки, трое оккупантов из состава вооруженных формирований Российской Федерации за прошедшие сутки были уничтожены,
      – добавили в штабе.

      Вместе с тем, сегодня, 30 ноября российские оккупационные войска не проявляли огневой активности.

       

      Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Жертвы Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Всі звірі рівні, але деякі рівніше: як "Блок Петра Порошенка" бореться за своїх суддів
      сегодня , 08:00 Всі звірі рівні, але деякі рівніше: як "Блок Петра Порошенка" бореться за своїх суддів
      Ірина Шиба 73
      Конфлікт у Азовському морі: як Україна опинилися у такій ситуації і чи могло бути інакше
      сегодня , 07:02 Конфлікт у Азовському морі: як Україна опинилися у такій ситуації і чи могло бути інакше
      Віталій Дейнега 262
      Тест-драйв года: внедорожник Rolls Royce Cullinan
      26 ноября , 14:00 Тест-драйв года: внедорожник Rolls Royce Cullinan
      Военное положение в Украине: что оно означает
      29 ноября , 22:44 Военное положение в Украине: что оно означает
      Олена Капустян 1 94239
      Томос об автокефалии: что это означает для украинцев
      29 ноября , 21:22 Томос об автокефалии: что это означает для украинцев
      Яніна Ткачук 45242
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук