09:20
30 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС НОВИНИ ГРУЗІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Брудний папірчик долар. Тіматі на службі в Путіна
      Вєсті Кремля
      21:43, 29 листопада
      Вєсті.UA. Порошенко проти Ляшка. Теревені Гройсмана з Меркель
      Вєсті.UA
      19:49, 29 листопада
      Тандем Міноборони та забудовника: через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, 28 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС НОВИНИ ГРУЗІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Під час гарячих боїв на Донбасі зник український військовий: відоме ім'я

      925 Читать новость на русском
      На Донбасі зник військовий Сергій Проданюк
      На Донбасі зник військовий Сергій Проданюк / Фото з відкритих джерел

      29 листопада російські окупаційні війська обстріляли позиції українських військових на Донбасі, внаслідок чого один боєць ЗСУ отримав поранення. Окрім того, під час бойового зіткнення зник безвісти захисник Сергій Проданюк.

      Про це йдеться у зведенні штабу ООС в Facebook.

      Читайте також: Як Росія приховує свої серйозні втрати на Донбасі

      "Під час бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Окрім того, в ході бойового зіткнення, зник безвісти солдат Сергій Проданюк", – йдеться у  повідомленні. 

      Проросійські бойовики за минулу добу 14 разів відкривали вогонь по українських військових, в тому числі 7 разів застосовуючи озброєння, заборонене Мінськими угодами.

      Зокрема, окупанти обстріляли позиції ЗСУ в районах населених пунктів Кримське, Луганське, Чермалик, Гнутове та Водяне. Вони вели прицільний вогонь по українських захисниках з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 

      За даними розвідки, трьох окупантів зі складу збройних формувань Російської Федерації минулої доби було знищено,
      – додали у штабі.

      Водночас, сьогодні, 30 листопада російські окупаційні війська не проявляли вогневої активності.

       

      Теги: Новини України Збройні Сили України Війна на Донбасі Жертви
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Тест-драйв року: позашляховик Rolls Royce Cullinan
      26 листопада , 14:00 Тест-драйв року: позашляховик Rolls Royce Cullinan
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      МОЗ опублікувало граничні ціни на безкоштовні ліки: доповнений список
      3 січня , 13:23
      Скільки коштує зварити борщ: пізнавальна інфографіка
       14 травня 2016 , 07:05
      Яблонец – Динамо: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича
       5 жовтня , 00:44
      Україна та Росія можуть провести товариський матч
       5 жовтня , 09:51
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук