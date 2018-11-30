Під час гарячих боїв на Донбасі зник український військовий: відоме ім'я

29 листопада російські окупаційні війська обстріляли позиції українських військових на Донбасі, внаслідок чого один боєць ЗСУ отримав поранення. Окрім того, під час бойового зіткнення зник безвісти захисник Сергій Проданюк.

Про це йдеться у зведенні штабу ООС в Facebook.

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"Під час бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Окрім того, в ході бойового зіткнення, зник безвісти солдат Сергій Проданюк", – йдеться у повідомленні.

Проросійські бойовики за минулу добу 14 разів відкривали вогонь по українських військових, в тому числі 7 разів застосовуючи озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Зокрема, окупанти обстріляли позиції ЗСУ в районах населених пунктів Кримське, Луганське, Чермалик, Гнутове та Водяне. Вони вели прицільний вогонь по українських захисниках з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За даними розвідки, трьох окупантів зі складу збройних формувань Російської Федерації минулої доби було знищено,

– додали у штабі.

Водночас, сьогодні, 30 листопада російські окупаційні війська не проявляли вогневої активності.