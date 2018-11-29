Як Росія приховує свої серйозні втрати на Донбасі

4 роки росіяни вбивають українців на Донбасі, але заперечують цей факт. А своїх убитих видають за "героїчно загиблих" у сирійській війні. Насправді ж, багато бойовиків поховані на окупованих землях Донеччини та Луганщини.

Вивозять тіла загиблих і до Росії. Так з'являються невідомі захоронення, зокрема, у Ростовській області. Не дочекавшись синів з неоголошеної війни, матері б'ють на сполох.

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Та українські військові, які тримають оборону на Сході, добре знають, хто в них стріляє.

Розвідка доповідає, що втрати, а по документах – громадянин Росії. Думаю, там воюють професіонали своєї справи, бо якщо людину підняти з ліжка, дати автомат і сказати: "іди стріляй", то вона цього не зможе зробити,

– розповів військовослужбовець ЗСУ Владислав.

Але позиція Кремля непохитна – "росіян на Донбасі немає". Майже щодня українці чують про втрати захисників. Є вони і серед ворога. Вже кілька років їх ретельно підраховує військовослужбовець Анатолій Штефан.

В місяць гине від 40 до 60 представників російсько-окупаційних військ, а також близько 100-130 поранених. Це моніторинг всіх інформаційних ресурсів. Спливають у групах, таких як "меморіал "ДНР". Російське окупаційне командування, щоб зробити виплату по втраті "годувальника", беруть підписку про нерозголошення, де загинув. Якщо родина не підписує ці документи, грошові кошти не надають,

– пояснив блогер, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

4 роки українські військові протистоять ворогу. Не раз успішно знищували його позиції, зокрема, пункти управління артилерією. А ще не дозволили захопити жодного нового клаптика української землі.

"Обладнання смуг забезпечення на Волноваському, Горлівському, Сєвєродонецькому та Світлодарському напрямках дозволило взяти під контроль, з урахуванням населених пунктів, близько 15 квадратних кілометрів української території", – заявив командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв.

Нагадаємо, 24 листопада стало відомо, що сили Спеціальних Операцій взяли під повний контроль населений пункт Розсадки на Світлодарській дузі. Прикривала військових піхота, а також вони взаємодіяли із саперами.