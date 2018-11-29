Как Россия скрывает свои серьезные потери на Донбассе

4 года россияне убивают украинцев на Донбассе, но отрицают этот факт. А своих убитых выдают за "героически погибших" в сирийской войне. На самом же деле, многие боевики похоронены на оккупированных землях Донетчины и Луганщины.

Вывозят тела погибших и в Россию. Так появляются неизвестные захоронения, в частности, в Ростовской области. Не дождавшись сыновей с необъявленной войны, матери бьют тревогу.

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И украинские военные, которые держат оборону на Востоке, хорошо знают, кто в них стреляет.

Разведка докладывает, что потери, а по документам – гражданин России. Думаю, там воюют профессионалы своего дела, потому что если человека поднять с кровати, дать автомат и сказать: "иди стреляй", то он этого не сможет сделать,

– рассказал военнослужащий ВСУ Владислав.

Но позиция Кремля непреклонна - "россиян на Донбассе нет". Почти ежедневно украинцы слышат о потерях защитников. Есть они и среди врага. Уже несколько лет их тщательно подсчитывает военнослужащий Анатолий Штефан.

В месяц гибнет от 40 до 60 представителей российско-оккупационных войск, а также около 100-130 раненых. Это мониторинг всех информационных ресурсов. Всплывают в группах, таких как "мемориал "ДНР". Российское оккупационное командование, чтобы сделать выплату по потере "кормильца", берут подписку о неразглашении, где погиб. Если семья не подписывает эти документы, денежные средства не дают,

– объяснил блогер, офицер ВСУ Анатолий Штефан.

4 года украинские военные противостоят врагу. Не раз успешно уничтожали его позиции, в частности, пункты управления артиллерией. А еще не позволили захватить ни одного нового клочка украинской земли.

"Оборудование полос обеспечения на Волновахском, Горловском, Северодонецком и Светлодарском направлениях позволило взять под контроль, с учетом населенных пунктов, около 15 квадратных километров украинской территории", – заявил командующий Объединенных сил Сергей Наев.

Напомним, 24 ноября стало известно, что силы Специальных Операций взяли под полный контроль населенный пункт Рассадки на Светлодарской дуге. Прикрывала военных пехота, а также они взаимодействовали с саперами.