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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Во время карантина уровень преступности снизился на 30%, – Аваков

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      Аваков заявил о снижении преступности за время карантина / liga.net

      Уровень преступности по всем статьям во время карантина снизился на 30%. Наибольшее текущее преступление – нарушение режима карантина. Кроме того, активизировались мошенники.

      Карантин в Украине положительно влияет на уменьшение статистики преступлений. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет пресс-служба Нацполиции.

      Обратите внимание Аваков о государственном перевороте: Эту тему раздувают идиоты

      По словам министра, уровень преступности по всем статьям за время карантина снизился на 30%, однако активизировались мошенники.

      Аваков привел пример. Недавно злоумышленники рассылали смс-сообщение о том, что якобы какая-то фирма будет ходить по квартирам и дезинфицировать помещения.

      Полиция это отследила и разослала смс-сообщения с предупреждением, что это мошенники. Но такие преступления – не системные,
      – отметил Аваков.

      Министр добавил, что наибольшим преступлением сейчас является нарушение режима карантина. "Люди подвергают опасности не только себя, но и своих родных и окружающих", – добавил глава МВД.

      Он отметил, что Украине пока не нужно чрезвычайное положение или комендантский час. Однако режим карантина следует соблюдать особенно ответственно.

      Коронавирус в Украине: основное

      • По состоянию на утро 29 марта в Украине зафиксировали 418 случаев заражения коронавирусом. Умерли 9 человек, выздоровели – 5.
      • Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Пока единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.
      • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.

      карантин
      Как будут наказывать за нарушение карантина / 24 канал

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Мошенничество Полиция Арсен Аваков Министерство внутренних дел Карантин в Украине 2020
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