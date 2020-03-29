Во время карантина уровень преступности снизился на 30%, – Аваков
Уровень преступности по всем статьям во время карантина снизился на 30%. Наибольшее текущее преступление – нарушение режима карантина. Кроме того, активизировались мошенники.
Карантин в Украине положительно влияет на уменьшение статистики преступлений. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет пресс-служба Нацполиции.
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По словам министра, уровень преступности по всем статьям за время карантина снизился на 30%, однако активизировались мошенники.
Аваков привел пример. Недавно злоумышленники рассылали смс-сообщение о том, что якобы какая-то фирма будет ходить по квартирам и дезинфицировать помещения.
Полиция это отследила и разослала смс-сообщения с предупреждением, что это мошенники. Но такие преступления – не системные,
– отметил Аваков.
Министр добавил, что наибольшим преступлением сейчас является нарушение режима карантина. "Люди подвергают опасности не только себя, но и своих родных и окружающих", – добавил глава МВД.
Он отметил, что Украине пока не нужно чрезвычайное положение или комендантский час. Однако режим карантина следует соблюдать особенно ответственно.
Коронавирус в Украине: основное
- По состоянию на утро 29 марта в Украине зафиксировали 418 случаев заражения коронавирусом. Умерли 9 человек, выздоровели – 5.
- Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Пока единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.
- 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
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