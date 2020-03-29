Під час карантину рівень злочинності знизився на 30%, – Аваков

Рівень злочинності за всіма статтями під час карантину знизився на 30%. Найбільший поточний злочин – порушення режиму карантину. Крім того, активізувалися шахраї.

Карантин в Україні позитивно впливає на зменшення статистики злочинів. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, пише пресслужба Нацполіції.

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За словами міністра, рівень злочинності за всіма статтями за час карантину знизився на 30%, однак активізувалися шахраї.

Аваков навів приклад. Нещодавно зловмисники розсилали смс-повідомлення про те, що нібито якась фірма ходитиме по квартирах і дезінфікуватиме приміщення.

Поліція це відстежила та розіслала смс-повідомлення з попередженням, що це шахраї. Але такі злочини – не системні,

– зазначив Аваков.

Міністр додав, що найбільшим злочином наразі є порушення режиму карантину. "Люди наражають на небезпеку не лише себе, але й своїх рідних і тих, що навколо", – додав очільник МВС.

Він наголосив, що Україні поки не потрібен надзвичайний стан чи комендантська година. Однак режиму карантину слід дотримуватися особливо відповідально.

Коронавірус в Україні: основне

Станом на ранок 29 березня в Україні зафіксували 418 випадків зараження коронавірусом. Померли 9 людей, одужали – 5.

Померли 9 людей, одужали – 5. Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.

12 березня Україна ввела карантин , щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.

, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня. 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.



Як каратимуть за порушення карантину / 24 канал