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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Під час карантину рівень злочинності знизився на 30%, – Аваков

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      Аваков заявив про зниження злочинності за час карантину / liga.net

      Рівень злочинності за всіма статтями під час карантину знизився на 30%. Найбільший поточний злочин – порушення режиму карантину. Крім того, активізувалися шахраї.

      Карантин в Україні позитивно впливає на зменшення статистики злочинів. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, пише пресслужба Нацполіції.

      Зверніть увагу Аваков про державний переворот: Цю тему роздмухують ідіоти

      За словами міністра, рівень злочинності за всіма статтями за час карантину знизився на 30%, однак активізувалися шахраї.

      Аваков навів приклад. Нещодавно зловмисники розсилали смс-повідомлення про те, що нібито якась фірма ходитиме по квартирах і дезінфікуватиме приміщення. 

      Поліція це відстежила та розіслала смс-повідомлення з попередженням, що це шахраї. Але такі злочини – не системні,
      – зазначив Аваков.

      Міністр додав, що найбільшим злочином наразі є порушення режиму карантину. "Люди наражають на небезпеку не лише себе, але й своїх рідних і тих, що навколо", – додав очільник МВС.

      Він наголосив, що Україні поки не потрібен надзвичайний стан чи комендантська година. Однак режиму карантину слід дотримуватися особливо відповідально.

      Коронавірус в Україні: основне

      • Станом на ранок 29 березня в Україні зафіксували 418 випадків зараження коронавірусом. Померли 9 людей, одужали – 5.
      • Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
      • 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
      • 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.

      карантин
      Як каратимуть за порушення карантину / 24 канал

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Шахрайство Поліція Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Карантин в Україні 2020
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