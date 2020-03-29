Під час карантину рівень злочинності знизився на 30%, – Аваков
Рівень злочинності за всіма статтями під час карантину знизився на 30%. Найбільший поточний злочин – порушення режиму карантину. Крім того, активізувалися шахраї.
Карантин в Україні позитивно впливає на зменшення статистики злочинів. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, пише пресслужба Нацполіції.
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За словами міністра, рівень злочинності за всіма статтями за час карантину знизився на 30%, однак активізувалися шахраї.
Аваков навів приклад. Нещодавно зловмисники розсилали смс-повідомлення про те, що нібито якась фірма ходитиме по квартирах і дезінфікуватиме приміщення.
Поліція це відстежила та розіслала смс-повідомлення з попередженням, що це шахраї. Але такі злочини – не системні,
– зазначив Аваков.
Міністр додав, що найбільшим злочином наразі є порушення режиму карантину. "Люди наражають на небезпеку не лише себе, але й своїх рідних і тих, що навколо", – додав очільник МВС.
Він наголосив, що Україні поки не потрібен надзвичайний стан чи комендантська година. Однак режиму карантину слід дотримуватися особливо відповідально.
Коронавірус в Україні: основне
- Станом на ранок 29 березня в Україні зафіксували 418 випадків зараження коронавірусом. Померли 9 людей, одужали – 5.
- Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
- 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
- 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
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