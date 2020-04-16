Во время обмена пленными нарушили карантинные ограничения, – Красный Крест

Международный комитет Красного Креста отметил, что во время обмена пленными между Украиной и ОРДЛО 16 апреля были недостаточно приняты дополнительные меры. Говорится о несоблюдении карантинных ограничений в условиях пандемии.

Несмотря на это, операцию в Красном Кресте называют успешной, говорится в сообщении пресс-службы организации.

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Операция завершилась без проблем, и вскоре освобожденные задержанные отправятся домой, как только пройдут все необходимые профилактические процедуры, связанные со вспышкой COVID-19. Уже в ближайшее время они смогут встретиться со своими семьями, что еще важнее в условиях нынешней пандемии,

– говорится в сообщении Красного Креста.

В Красном Кресте сообщили, что с начала конфликта на Донбассе это уже четвертая операция по обмену задержанными, в которой комитет выступал как посредник.

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