Во время обмена пленными нарушили карантинные ограничения, – Красный Крест
Международный комитет Красного Креста отметил, что во время обмена пленными между Украиной и ОРДЛО 16 апреля были недостаточно приняты дополнительные меры. Говорится о несоблюдении карантинных ограничений в условиях пандемии.
Несмотря на это, операцию в Красном Кресте называют успешной, говорится в сообщении пресс-службы организации.
К теме Освобожденных из плена украинцев пытали оккупанты: детали от Офиса генпрокурора
Операция завершилась без проблем, и вскоре освобожденные задержанные отправятся домой, как только пройдут все необходимые профилактические процедуры, связанные со вспышкой COVID-19. Уже в ближайшее время они смогут встретиться со своими семьями, что еще важнее в условиях нынешней пандемии,
– говорится в сообщении Красного Креста.
В Красном Кресте сообщили, что с начала конфликта на Донбассе это уже четвертая операция по обмену задержанными, в которой комитет выступал как посредник.
Пасхальный обмен пленными: главное
- 16 апреля состоялся обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками Донбасса.
- На Родину в общем вернулись 20 пленных: 9 из оккупированной Донетчины и 11 из оккупированной Луганщины.
- После обмена все освобожденные украинцы будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию на территории Донбасса.
- Взамен Украина передала подконтрольным РФ боевикам 14 человек.
Читайте также
-
Пасхальный обмен пленными завершился: в Украину вернулись 20 пленниковсегодня , 14:13
-
Как освятить пасхальные корзины дома: инфографикасегодня , 14:28
-
Куча овощей гниет, а сбыта нет: крупнейший оптовый рынок Херсонщины закрыли – видеосегодня , 14:04
-
Новости о коронавирусе 16 апреля: новый симптом COVID-19, штурм магазина в Мариуполесегодня , 17:08
-
Польша постепенно начнет выходить из карантина 19 апреля: какие ограничения снимутсегодня , 12:42
-
Суд избрал меру пресечения Татьяне Чорновол: деталисегодня , 17:34