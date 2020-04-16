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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Во время обмена пленными нарушили карантинные ограничения, – Красный Крест

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      Красный Крест назвал операцию по обмену пленными успешной / Фейсбук ОПУ

      Международный комитет Красного Креста отметил, что во время обмена пленными между Украиной и ОРДЛО 16 апреля были недостаточно приняты дополнительные меры. Говорится о несоблюдении карантинных ограничений в условиях пандемии.

      Несмотря на это, операцию в Красном Кресте называют успешной, говорится в сообщении пресс-службы организации.

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      Операция завершилась без проблем, и вскоре освобожденные задержанные отправятся домой, как только пройдут все необходимые профилактические процедуры, связанные со вспышкой COVID-19. Уже в ближайшее время они смогут встретиться со своими семьями, что еще важнее в условиях нынешней пандемии,
      – говорится в сообщении Красного Креста.

      В Красном Кресте сообщили, что с начала конфликта на Донбассе это уже четвертая операция по обмену задержанными, в которой комитет выступал как посредник.

      Пасхальный обмен пленными: главное

      • 16 апреля состоялся обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками Донбасса.
      • На Родину в общем вернулись 20 пленных: 9 из оккупированной Донетчины и 11 из оккупированной Луганщины.
      • После обмена все освобожденные украинцы будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию на территории Донбасса.
      • Взамен Украина передала подконтрольным РФ боевикам 14 человек.
      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Война на Донбассе Обмен пленными Оккупированные территории Тюрьма Украина – Россия
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