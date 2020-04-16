Під час обміну полоненими порушили карантинні обмеження, – Червоний Хрест

Міжнародний комітет Червоного Хреста відзначив, що під час обміну полоненими між Україною та ОРДЛО 16 квітня було недостатньо ужито додаткових заходів. Мовиться про недотримання карантинних обмежень в умовах пандемії.

Незважаючи на це, операцію у Червоному Хресті називають успішною, йдеться у повідомленні пресслужби організації.

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Операція завершилася без проблем, і незабаром звільнені затримані вирушать додому, щойно пройдуть всі необхідні профілактичні процедури, пов'язані зі спалахом COVID-19. Уже найближчим часом вони зможуть зустрітися зі своїми сім'ями, що ще важливіше в умовах нинішньої пандемії,

– йдеться у повідомленні Червоного Хреста.

У Червоному Хресті повідомили, що з початку конфлікту на Донбасі це вже четверта операція з обміну затриманих, у якій комітет виступав – як посередник.

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