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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Під час обміну полоненими порушили карантинні обмеження, – Червоний Хрест

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      Червоний Хрест назвав операцію з обміну полоненими успішною / Фейсбук ОПУ

      Міжнародний комітет Червоного Хреста відзначив, що під час обміну полоненими між Україною та ОРДЛО 16 квітня було недостатньо ужито додаткових заходів. Мовиться про недотримання карантинних обмежень в умовах пандемії.

      Незважаючи на це, операцію у Червоному Хресті називають успішною, йдеться у повідомленні пресслужби організації.

      До теми Звільнених з полону українців катували окупанти: деталі від Офісу генпрокурора

      Операція завершилася без проблем, і незабаром звільнені затримані вирушать додому, щойно пройдуть всі необхідні профілактичні процедури, пов'язані зі спалахом COVID-19. Уже найближчим часом вони зможуть зустрітися зі своїми сім'ями, що ще важливіше в умовах нинішньої пандемії, 
      – йдеться у повідомленні Червоного Хреста.

      У Червоному Хресті повідомили, що з початку конфлікту на Донбасі це вже четверта операція з обміну затриманих, у якій комітет виступав – як посередник.

      Великодній обмін полоненими: головне

      • 16 квітня відбувся обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками Донбасу.
      • На Батьківщину загалом повернулися 20 полонених: 9 з окупованої Донеччини та 11 з окупованої Луганщини.
      • Після обміну усі звільнені українці проходитимуть обов'язкову двотижневу обсервацію на території Донбасу.
      • Натомість Україна передала підконтрольним РФ бойовикам 14 осіб.
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Війна на Донбасі Коронавірус COVID-19 В'язниця Обмін полоненими Окуповані території Україна – Росія
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