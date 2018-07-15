Во время отпуска трагически погиб десантник 80-й бригады

Погиб военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины солдат Виталий Буряк, который находился в очередном отпуске.

Об этом сообщает ДШВ ВС Украины в Facebook.

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"С грустью сообщаем, что во время пребывания в очередном отпуске при трагических обстоятельствах погиб военнослужащий 80 отдельной десантно-штурмовой бригады солдат Буряк Виталий Павлович", – говорится в сообщении.

Информации об обстоятельствах гибели десантника нет.

"Ушел из жизни человек, который боролся за Украину, был патриотом своей земли. Свидетельством этого является его преданность воинскому долгу, достойная и высокопрофессиональная служба в Вооруженных Силах Украины. Командование и личный состав 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады выражает соболезнования семье погибшего", – написала пресс-служба ДШВ.