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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Під час відпустки трагічно загинув десантник 80-ї бригади

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Під час відпустки трагічно загинув десантник 80-ї бригади
Під час відпустки трагічно загинув десантник 80-ї бригади / Фото з відкритих джерел

Загинув військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України солдат Віталій Буряк, який перебував у черговій відпустці.

Про це повідомляє ДШВ ЗС України у Facebook.

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"З сумом повідомляємо, що під час перебування у черговій відпустці при трагічних обставинах загинув військовослужбовець 80 окремої десантно-штурмової бригади солдат Буряк Віталій Павлович", – йдеться у повідомленні.

Інформації про обставини загибелі десантника не має. 

"Пішла з життя людина, яка боролась за Україну, була патріотом землі своєї. Свідченням цього є його відданість військовому обов’язку, гідна і високопрофесійна служба в Збройних Силах України. Командування та особовий склад 80-ї окремої десантно-штурмової бригади висловлює співчуття родині загиблого", – написала прес-служба ДШВ.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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