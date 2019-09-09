Во время передислокации военных на Херсонщине взорвался прицеп с топливом: фото

Во время передислокации воинской части на новое место службы в Херсонской области загорелся и взорвался прицеп с горюче-смазочными материалами. В результате инцидента никто не пострадал.

Кроме топливных материалов, на прицепе перевозились элементы защитной динамической брони, которые были полностью уничтожены, сообщает ГБР, которое и занимается расследованием дела. К слову: На фестивале в Германии прогремел взрыв: есть пострадавшие – фото

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал Следователи Бюро с участием специалистов ГСЧС и взрывотехников провели осмотр места происшествия. Сейчас идет работа над подготовкой ходатайства в суд о проведении экспертиз.

Расследованием инцидента занимается ГБР Предварительной квалификацией инцидента является неосторожное уничтожение военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах.

ГБР готовит ходатайство в суд о проведении экспертиз