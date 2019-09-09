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      Во время передислокации военных на Херсонщине взорвался прицеп с топливом: фото

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      ГБР расследует взрыв в военной колонне на Херсонщине
      ГБР расследует взрыв в военной колонне на Херсонщине / dbr.gov.ua

      Во время передислокации воинской части на новое место службы в Херсонской области загорелся и взорвался прицеп с горюче-смазочными материалами. В результате инцидента никто не пострадал.

      Кроме топливных материалов, на прицепе перевозились элементы защитной динамической брони, которые были полностью уничтожены, сообщает ГБР, которое и занимается расследованием дела.

      К слову: На фестивале в Германии прогремел взрыв: есть пострадавшие – фото

      вибух у військовій колоні
      К счастью, в результате инцидента никто не пострадал

      Следователи Бюро с участием специалистов ГСЧС и взрывотехников провели осмотр места происшествия. Сейчас идет работа над подготовкой ходатайства в суд о проведении экспертиз.

      вибух у військовій колоні
      Расследованием инцидента занимается ГБР

      Предварительной квалификацией инцидента является неосторожное уничтожение военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах.

      вибух у військовій колоні
      ГБР готовит ходатайство в суд о проведении экспертиз

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Херсона Вооруженные силы Украины Государственное бюро расследований
      Источник: 24 канал
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