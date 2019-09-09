Під час передислокації військових на Херсонщині вибухнув причеп з пальним: фото

Під час передислокації військової частини на нове місце служби на Херсонщині зайнявся та вибухнув причеп з паливно-мастильними матеріалами. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Крім паливних матеріалів, на причепі перевозилися елементи захисної динамічної броні, які були повністю знищені, повідомляє ДБР, яке й займається розслідуванням справи.

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На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав

Слідчі Бюро за участю спеціалістів ДСНС та вибухотехніків провели огляд місця події. Зараз триває робота над підготовкою клопотання до суду про проведення експертиз.



Розслідуванням інциденту займається ДБР

Попередньою кваліфікацією інциденту є необережне знищення військового майна, що завдало шкоди у великих розмірах.



ДБР готує клопотання до суду про проведення експертиз