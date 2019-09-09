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      Під час передислокації військових на Херсонщині вибухнув причеп з пальним: фото

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      ДБР розслідує вибух у військовій колоні на Херсонщині
      ДБР розслідує вибух у військовій колоні на Херсонщині / dbr.gov.ua

      Під час передислокації військової частини на нове місце служби на Херсонщині зайнявся та вибухнув причеп з паливно-мастильними матеріалами. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

      Крім паливних матеріалів, на причепі перевозилися елементи захисної динамічної броні, які були повністю знищені, повідомляє ДБР, яке й займається розслідуванням справи.

      До слова: На фестивалі у Німеччині прогримів вибух: є постраждалі – фото

      вибух у військовій колоні
      На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав

      Слідчі Бюро за участю спеціалістів ДСНС та вибухотехніків провели огляд місця події. Зараз триває робота над підготовкою клопотання до суду про проведення експертиз.

      вибух у військовій колоні
      Розслідуванням інциденту займається ДБР

      Попередньою кваліфікацією інциденту є необережне знищення військового майна, що завдало шкоди у великих розмірах.

      вибух у військовій колоні
      ДБР готує клопотання до суду про проведення експертиз

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      Теги: Новини України Державне бюро розслідувань Збройні сили України Новини Херсона
      Джерело: 24 канал
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